One UI 7 ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera kalitesi iyileşecek

Bazı kamera modlarının performansı geliştirilecek
X platformundan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe kullanıcısının iddiasına göre One UI 7'de Galaxy S24 Ultra'nın bazı çekim modları önemli ölçüde optimize edilecek. Kaynağın aktardığına göre, Samsung, ana kameranın 1x modu ile telefoto kameranın 5x 50 MP modunda yaptığı iyileştirmelerle, piksel birleştirme uygulanan 12 MP çözünürlükteki moda benzer kalite elde etmeyi başardı.
Samsung'un son yıllardaki en büyük arayüz güncellemesi olacak olan One UI 7.0 ile çok daha akıcı ve sorunsuz animasyonlar, yeniden tasarlanmış uygulama simgeleri, elden geçirilmiş bildirim paneli ve yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri gelecek.
Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. İlk olarak üst seviye Samsung cihazlara gelecek olan güncellemenin kararlı sürümü bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalan cihazlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.