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Tam Boyutta Gör Samsung'un önemli yenilikler getirecek olan One UI 7.0 güncellemesi hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiye göre, One UI 7 ile beraber Galaxy S24 Ultra'nın kamera performansında önemli iyileşmeler gerçekleşecek.

Bazı kamera modlarının performansı geliştirilecek

X platformundan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe kullanıcısının iddiasına göre One UI 7'de Galaxy S24 Ultra'nın bazı çekim modları önemli ölçüde optimize edilecek. Kaynağın aktardığına göre, Samsung, ana kameranın 1x modu ile telefoto kameranın 5x 50 MP modunda yaptığı iyileştirmelerle, piksel birleştirme uygulanan 12 MP çözünürlükteki moda benzer kalite elde etmeyi başardı.

Samsung’un One UI 7 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Samsung'un son yıllardaki en büyük arayüz güncellemesi olacak olan One UI 7.0 ile çok daha akıcı ve sorunsuz animasyonlar, yeniden tasarlanmış uygulama simgeleri, elden geçirilmiş bildirim paneli ve yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri gelecek.

Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. İlk olarak üst seviye Samsung cihazlara gelecek olan güncellemenin kararlı sürümü bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalan cihazlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.

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One UI 7 ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera kalitesi iyileşecek