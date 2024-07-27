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    Anlık Bildirim

    One UI 7 ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera kalitesi iyileşecek

    Samsung'un önemli yenilikler getirecek olan One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 Ultra'nın kamera performansını da geliştirecek. One UI 7 neler sunacak?           
    One UI 7 ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera kalitesi iyileşecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önemli yenilikler getirecek olan One UI 7.0 güncellemesi hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiye göre, One UI 7 ile beraber Galaxy S24 Ultra'nın kamera performansında önemli iyileşmeler gerçekleşecek.

    Bazı kamera modlarının performansı geliştirilecek

    X platformundan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe kullanıcısının iddiasına göre One UI 7'de  Galaxy S24 Ultra'nın bazı çekim modları önemli ölçüde optimize edilecek. Kaynağın aktardığına göre, Samsung, ana kameranın 1x modu ile telefoto kameranın 5x 50 MP modunda yaptığı iyileştirmelerle, piksel birleştirme uygulanan 12 MP çözünürlükteki moda benzer kalite elde etmeyi başardı.

    Samsung'un son yıllardaki en büyük arayüz güncellemesi olacak olan One UI 7.0 ile çok daha akıcı ve sorunsuz animasyonlar, yeniden tasarlanmış uygulama simgeleri, elden geçirilmiş bildirim paneli ve yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri gelecek.

    Samsung’un bu ay bitmeden One UI 7.0'ın ilk beta sürümünü yayınlaması bekleniyor. İlk olarak üst seviye Samsung cihazlara gelecek olan güncellemenin kararlı sürümü bu yıl bitmeden çoğu Galaxy cihazına gelecek. Kalan cihazlar ise 2025’in ilk çeyreğine kadar güncellemeye kavuşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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