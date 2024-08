Samsung’un One UI 7.0 güncellemesi gecikecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Android 15'li One UI 7.0 beta programının ilk olarak Temmuz ayında kullanıma sunulması planlanmıştı ancak Ağustos ayına girilmesiyle birlikte herhangi bir güncelleme gelmedi ve beta programında bir gecikme yaşandı. Öte yandan Samsung tarafından herhangi bir bilgi paylaşmadı. Zira şirketin güncellemelerin yayınlanmaya başladığı gün ya da bir gün önce duyurusunu yapma gibi bir alışkanlığı var. Son bilgiler ise One UI 7 beta programının ertelendiği yönünde.

One UI 7.0 güncellemeleri gecikebilir

Daha önceden Android 15 ile One UI 7 beta programının Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulması bekleniyordu. Ancak aktarılanlara göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini yayınlama arifesinde bulunuyor ve bu yüzden One UI 7 beta programını erteliyor. Mevcut bilgiler Beta programının önümüzdeki Eylül ayında başlayacağı yönünde. Beta testlerinin gecikmesi final sürümlerinin çıkışını da olumsuz etkileyebilir.

Samsung esasında One UI 6.1'in uygun cihazlara ulaştırmakta da birkaç ay gecikti. Esasında bunun nedeni Samsung kullanıcılarının hayatına giren yeni Galaxy AI özellikleri. Galaxy S24 ile gelen Galaxy AI’ı diğer eski cihazlara taşımak görünüşe göre biraz zaman alıyor. One UI 6.1.1 ve One UI 7 beta programı da muhtemelen aynı sorundan mustarip.

Samsung, önceki ana sürüm güncellemelerinde arayüzde önemli değişiklikler yapmaktan kaçındı. Ancak One UI 7 ile birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor. Önceki sızıntıların ortaya çıkardığı One UI 7 tasarımı ve özellikleri daha büyük bir değişime işaret ediyor.

