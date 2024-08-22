Samsung’un One UI 7.0 güncellemesi gecikecek

One UI 7.0 güncellemeleri gecikebilir
Daha önceden Android 15 ile One UI 7 beta programının Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulması bekleniyordu. Ancak aktarılanlara göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini yayınlama arifesinde bulunuyor ve bu yüzden One UI 7 beta programını erteliyor. Mevcut bilgiler Beta programının önümüzdeki Eylül ayında başlayacağı yönünde. Beta testlerinin gecikmesi final sürümlerinin çıkışını da olumsuz etkileyebilir.
Samsung esasında One UI 6.1'in uygun cihazlara ulaştırmakta da birkaç ay gecikti. Esasında bunun nedeni Samsung kullanıcılarının hayatına giren yeni Galaxy AI özellikleri. Galaxy S24 ile gelen Galaxy AI’ı diğer eski cihazlara taşımak görünüşe göre biraz zaman alıyor. One UI 6.1.1 ve One UI 7 beta programı da muhtemelen aynı sorundan mustarip.
Samsung, önceki ana sürüm güncellemelerinde arayüzde önemli değişiklikler yapmaktan kaçındı. Ancak One UI 7 ile birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor. Önceki sızıntıların ortaya çıkardığı One UI 7 tasarımı ve özellikleri daha büyük bir değişime işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.