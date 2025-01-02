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    Galaxy S25 serisini bekleyenleri fiyat artışı korkusu sardı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve kısa bir süre içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy S25 serisi, beklenenden daha yüksek bir fiyatla gelebilir. İşte bu durumun nedeni.

    Galaxy S25 serisini bekleyenleri fiyat artışı korkusu sardı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni Galaxy S25 serisinin, 22 Ocak tarihinde düzenlenecek olan ünlü “Galaxy Unpacked” etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Seride Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere toplam üç model yer alacak. Söylentilere göre, bu modellerin tümü, Exynos 2500 yonga setinin düşük üretim verimi nedeniyle, küresel pazarda yalnızca Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile sunulacak. Bu değişiklik, serinin fiyatlarında artışa yol açabilir.

    Snapdragon 8 Elite yonga setinin maliyetinin 190$ olduğu bildiriliyor. Bu fiyat, yeni mimari, işlem gücü, yapay zeka özellikleri ve diğer geliştirmeler dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca, bu yonga seti, TSMC’nin 3nm üretim teknolojisiyle üretilecek ilk Snapdragon modeli olacak. TSMC’nin bu gelişmiş üretim sürecinin maliyetini artırma olasılığı, Galaxy S25 serisinin fiyatlarını da etkileyebilir.

    Normalde, Samsung’un amiral gemisi modellerinde Qualcomm yonga seti yalnızca ABD, Kanada ve Çin gibi belirli bölgelerde kullanılıyor. Diğer pazarlarda ise Exynos işlemciler tercih ediliyor. Ancak, bu kez Samsung Foundry’nin 3nm Exynos 2500 yonga setinde yeterli üretim verimi sağlayamadığı bildiriliyor. Seri üretim için gerekli olan yüzde 70’lik başarı oranına karşılık, Samsung’un yalnızca yüzde 20-30 arasında bir verim elde ettiği ifade ediliyor. Bu durum, yeterli sayıda yonga seti üretebilmek için daha fazla ve maliyetli silikon plaka kullanılmasını gerektiriyor. Bu nedenle, Samsung’un Galaxy S25 modellerinde Exynos 2500 kullanma planından vazgeçerek, Snapdragon 8 Elite işlemciye yöneldiği söyleniyor.

    Daha önce de benzer bir sorun yaşanmış ve Samsung’un 4nm yonga üretimindeki düşük verimi nedeniyle Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 üretimini TSMC’ye taşımıştı. Bu işlemci daha sonra geliştirilmiş bir versiyon olarak Snapdragon 8+ Gen 1 adıyla yeniden sunulmuştu. Mevcut durumda, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla TSMC’nin kontratlı yonga üretimindeki pazar payı yüzde 64 iken, Samsung Foundry’nin pazar payı yüzde 12 olarak raporlanıyor. Bu tablo, Qualcomm’un TSMC ile çalışmaya devam etme kararını destekliyor.

    Galaxy S25 serisinin küresel pazarda Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile sunulması ve üretim maliyetlerindeki artışın, fiyatlarda belirgin bir yükselişe neden olması bekleniyor. Bu durum, Samsung’un stratejilerinde önemli bir değişikliği işaret ediyor.

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