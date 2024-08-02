Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 7 ile gelecek birçok özelliğin listesi ortaya çıktı

    Samsung'un yakında duyuracağı One UI 7 güncellemesiyle ilgili yeni sızıntı, gelecek birçok değişikliği liste halindde ortaya koyuyor. One UI 7, ne gibi yenililikler getirecek?
    One UI 7 ile gelecek birçok özelliğin listesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un geçen hafta One UI 7 güncellemesini yayınlaması bekleniyordu, ancak gerçekleşmedi. Şirket, One UI 7.0 beta güncellemesini muhtemelen bu ayın sonlarında yayınlayacak. Güncelleme yayınlanmadan önce ortaya çıkan bir sızıntı, One UI 7'nin birçok özelliğini ortaya çıkardı.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Çin mikroblog sitesi Weibo'da bazı One UI 7 özelliklerinin bir listesini yayınladı. Kullanıcı, One UI 7'de yeni uygulama simgelerinin, yeni bir arka plan arayüzünün ve kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanının var olduğunu belirtiyor. 

    Ice Universe ayrıca, bildirim alanı ve hızlı ayarlar panelinin ayrı ve birleşik olarak değiştirilebileceğini iddia ediyor. Daha önceki sızıntılar Samsung'un One UI 7'de ayrı açılır menülere geçebileceğini öne sürüyordu.

    One UI 7 ile animasyonları da elde geçiren Samsung'un, ekranı kilidini açarken yeni bir animasyon getirdiği bildiriliyor. Ek olarak, yeni sürümde animasyonların kullanıcılar tarafından kesilebilir hale getirildiği belirtiliyor.

    İşte One UI 7.0 ile gelecek özelliklerin listesi

    • Yeni sistem uygulama simgeleri
    • Yeni arka plan arayüzü
    • Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
    • Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
    • Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
    • Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
    • Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
    • Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
    • Yeni kamera arayüzü
    • 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
    • Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
    • Kilit açma animasyonu eklendi
    • Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
    • Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
    • Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
    • Büyük klasörler eklendi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hatsan hercules 666 yorum chateau çikolata el ilah marşpiyel düzeltme aynı işyerinde birinden hoşlanmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız