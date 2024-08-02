One UI 7 ile gelecek birçok özelliğin listesi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un geçen hafta One UI 7 güncellemesini yayınlaması bekleniyordu, ancak gerçekleşmedi. Şirket, One UI 7.0 beta güncellemesini muhtemelen bu ayın sonlarında yayınlayacak. Güncelleme yayınlanmadan önce ortaya çıkan bir sızıntı, One UI 7'nin birçok özelliğini ortaya çıkardı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Çin mikroblog sitesi Weibo'da bazı One UI 7 özelliklerinin bir listesini yayınladı. Kullanıcı, One UI 7'de yeni uygulama simgelerinin, yeni bir arka plan arayüzünün ve kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanının var olduğunu belirtiyor.

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Ice Universe ayrıca, bildirim alanı ve hızlı ayarlar panelinin ayrı ve birleşik olarak değiştirilebileceğini iddia ediyor. Daha önceki sızıntılar Samsung'un One UI 7'de ayrı açılır menülere geçebileceğini öne sürüyordu.

One UI 7 ile animasyonları da elde geçiren Samsung'un, ekranı kilidini açarken yeni bir animasyon getirdiği bildiriliyor. Ek olarak, yeni sürümde animasyonların kullanıcılar tarafından kesilebilir hale getirildiği belirtiliyor.

İşte One UI 7.0 ile gelecek özelliklerin listesi

Yeni sistem uygulama simgeleri

Yeni arka plan arayüzü

Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı

Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi

Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir

Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir

Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi

Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu

Yeni kamera arayüzü

5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi

Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları

Kilit açma animasyonu eklendi

Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu

Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi

Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi

Büyük klasörler eklendi

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One UI 7 ile gelecek birçok özelliğin listesi ortaya çıktı