One UI 7 ile gelecek birçok özelliğin listesi ortaya çıktı

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Çin mikroblog sitesi Weibo'da bazı One UI 7 özelliklerinin bir listesini yayınladı. Kullanıcı, One UI 7'de yeni uygulama simgelerinin, yeni bir arka plan arayüzünün ve kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanının var olduğunu belirtiyor.
Ice Universe ayrıca, bildirim alanı ve hızlı ayarlar panelinin ayrı ve birleşik olarak değiştirilebileceğini iddia ediyor. Daha önceki sızıntılar Samsung'un One UI 7'de ayrı açılır menülere geçebileceğini öne sürüyordu.
One UI 7 ile animasyonları da elde geçiren Samsung'un, ekranı kilidini açarken yeni bir animasyon getirdiği bildiriliyor. Ek olarak, yeni sürümde animasyonların kullanıcılar tarafından kesilebilir hale getirildiği belirtiliyor.
İşte One UI 7.0 ile gelecek özelliklerin listesi
- Yeni sistem uygulama simgeleri
- Yeni arka plan arayüzü
- Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
- Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
- Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
- Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
- Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
- Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
- Yeni kamera arayüzü
- 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
- Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
- Kilit açma animasyonu eklendi
- Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
- Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
- Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
- Büyük klasörler eklendi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.