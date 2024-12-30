One UI 7 ile Samsung telefonlar bilgisayar web kamerası olarak kullanılabilecek

Kamera Paylaşımı uygulaması Galaxy Book'lar ile çalışacak
Kamera Paylaşımı, kullanıcı dostu arayüze sahip. Ana menü, özelliği açıp kapatma, kullanılabilir cihazların listesini görüntüleme ve Samsung hesapta oturum açma seçeneği sunuyor. Özelliğin çalışması içim kullanıcıların telefonla bilgisayarda aynı Samsung hesabını kullanmaları gerekiyor.
Bu özelliği etkinleştirmek için Galaxy telefonda Ayarlar - Bağlı cihazlar'a gidip Kamera Paylaşımı'nı açmak gerekiyor. Aynı şekilde, Galaxy Book dizüstü bilgisayarda, Samsung Ayarlar uygulamasını açıp Bağlı cihazlar - Kamera paylaşımı'na giderek bu özelliği etkinleştirmek gerekiyor.
Bu özelliğin çalışması için kullanıcıların Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarında ve Galaxy akıllı telefonlarında Bluetooth, Kamera Paylaşımı ve Wi-Fi bağlantısını açmaları gerekiyor.
Bu özellik, One UI 6.1 ile tanıtıldı ancak Galaxy telefonlarla Galaxy Tab cihazlar arasında çalışıyordu.
Kamera Paylaşımı uygulaması, One UI 7 yayınlandığında indirilebilecek. Samsung’un yeni yazılımı Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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