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    One UI 7 ile Samsung telefonlar bilgisayar web kamerası olarak kullanılabilecek

    Kamera Paylaşımı uygulaması, One UI 7 ile Galaxy Book'ları desteklemeye başlayacak. Kullanıcılar, Samsung telefonlarını bilgisayarlarının web kamerası olarak kullanabilecek.
    samsung one ui 7 kamera paylaşımı webcam Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle kullanıcıların telefonlarını dizüstü bilgisayarlarında web kamerası olarak kullanmalarına izin verecek. Kamera Paylaşımı sayesinde kullanıcılar Galaxy Book’ta görüntülü arama uygulamalarını kullanırken daha iyi kalite elde edecek.

    Kamera Paylaşımı uygulaması Galaxy Book'lar ile çalışacak

    Kamera Paylaşımı, kullanıcı dostu arayüze sahip. Ana menü, özelliği açıp kapatma, kullanılabilir cihazların listesini görüntüleme ve Samsung hesapta oturum açma seçeneği sunuyor. Özelliğin çalışması içim kullanıcıların telefonla bilgisayarda aynı Samsung hesabını kullanmaları gerekiyor.

    Bu özelliği etkinleştirmek için Galaxy telefonda Ayarlar - Bağlı cihazlar'a gidip Kamera Paylaşımı'nı açmak gerekiyor. Aynı şekilde, Galaxy Book dizüstü bilgisayarda, Samsung Ayarlar uygulamasını açıp Bağlı cihazlar - Kamera paylaşımı'na giderek bu özelliği etkinleştirmek gerekiyor.

    Bu özelliğin çalışması için kullanıcıların Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarında ve Galaxy akıllı telefonlarında Bluetooth, Kamera Paylaşımı ve Wi-Fi bağlantısını açmaları gerekiyor.

    Bu özellik, One UI 6.1 ile tanıtıldı ancak Galaxy telefonlarla Galaxy Tab cihazlar arasında çalışıyordu.

    Kamera Paylaşımı uygulaması, One UI 7 yayınlandığında indirilebilecek. Samsung’un yeni yazılımı Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra yayınlaması bekleniyor.

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