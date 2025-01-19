2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör One UI 7 güncellemesiyle Gemini AI, Samsung’un stok uygulamalarıyla entegre çalışacak. Samsung Takvim, Samsung Notlar ve Samsung Hatırlatıcı, kullanıcıların günlük kullanımını kolaylaştırmak için Gemini ile çalışacak.

One UI 7 güncellemesi nasıl ilerleyecek? 8 sa. önce eklendi

Kullanıcılar Gemini sesli ve yazılı komutlarıyla Samsung Takvim’de etkinlikler oluşturabilecek, düzenleyebilecek veya silebilecek. Fotoğraftaki bilgileri çekerek Samsung Takvim uygulaması içinden etkinlik oluşturabilecek. Sesli komutla notlar oluşturabilecek ve notları özetleyebilecek. Gemini ayrıca belirli bir tarih veya saat için hatırlatıcı oluşturabilecek, hatırlatıcıyı düzenleyebilecek, mevcut hatırlatıcıları arayabilecek.

Yalnız Gemini entegrasyonunda birkaç sınırlama olacak. Örneğin; kullanıcılar Samsung Takvim’de Gemini komutlarıyla etkinlikleri paylaşamayacak veya çakışan etkinlik olup olmadığını göremeyecek. Samsung Notlar’da klasör oluşturma, silme, not etiketleme gibi işlemler yapılamayacak. Hatırlatıcılar uygulamasında konum veya fotoğraf ekleme, kategori ekleme veya düzenlemeye izin verilmeyecek.

Samsung'un One UI 7.0 kararlı sürümünü Galaxy S24 serisiyle birlikte sunması sunması bekleniyor.

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One UI 7 ile Samsung uygulamaları Gemini AI ile entegre olacak