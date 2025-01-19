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    Anlık Bildirim

    One UI 7 ile Samsung uygulamaları Gemini AI ile entegre olacak

    Samsung, One UI 7 sürümünde uygulamalarına Google'ın yapay zekasını entegre edecek. Şirket, Gemini AI entegrasyonunu sağlayan ilk marka olacak.                  
    One UI 7 Samsung uygulamaları Gemini AI Tam Boyutta Gör
    One UI 7 güncellemesiyle Gemini AI, Samsung’un stok uygulamalarıyla entegre çalışacak. Samsung Takvim, Samsung Notlar ve Samsung Hatırlatıcı, kullanıcıların günlük kullanımını kolaylaştırmak için Gemini ile çalışacak.

    Kullanıcılar Gemini sesli ve yazılı komutlarıyla Samsung Takvim’de etkinlikler oluşturabilecek, düzenleyebilecek veya silebilecek. Fotoğraftaki bilgileri çekerek Samsung Takvim uygulaması içinden etkinlik oluşturabilecek. Sesli komutla notlar oluşturabilecek ve notları özetleyebilecek. Gemini ayrıca belirli bir tarih veya saat için hatırlatıcı oluşturabilecek, hatırlatıcıyı düzenleyebilecek, mevcut hatırlatıcıları arayabilecek.

    Yalnız Gemini entegrasyonunda birkaç sınırlama olacak. Örneğin; kullanıcılar Samsung Takvim’de Gemini komutlarıyla etkinlikleri paylaşamayacak veya çakışan etkinlik olup olmadığını göremeyecek. Samsung Notlar’da klasör oluşturma, silme, not etiketleme gibi işlemler yapılamayacak. Hatırlatıcılar uygulamasında konum veya fotoğraf ekleme, kategori ekleme veya düzenlemeye izin verilmeyecek.

    Samsung'un One UI 7.0 kararlı sürümünü Galaxy S24 serisiyle birlikte sunması sunması bekleniyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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