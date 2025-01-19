One UI 7 ile Samsung uygulamaları Gemini AI ile entegre olacak

Kullanıcılar Gemini sesli ve yazılı komutlarıyla Samsung Takvim’de etkinlikler oluşturabilecek, düzenleyebilecek veya silebilecek. Fotoğraftaki bilgileri çekerek Samsung Takvim uygulaması içinden etkinlik oluşturabilecek. Sesli komutla notlar oluşturabilecek ve notları özetleyebilecek. Gemini ayrıca belirli bir tarih veya saat için hatırlatıcı oluşturabilecek, hatırlatıcıyı düzenleyebilecek, mevcut hatırlatıcıları arayabilecek.
Yalnız Gemini entegrasyonunda birkaç sınırlama olacak. Örneğin; kullanıcılar Samsung Takvim’de Gemini komutlarıyla etkinlikleri paylaşamayacak veya çakışan etkinlik olup olmadığını göremeyecek. Samsung Notlar’da klasör oluşturma, silme, not etiketleme gibi işlemler yapılamayacak. Hatırlatıcılar uygulamasında konum veya fotoğraf ekleme, kategori ekleme veya düzenlemeye izin verilmeyecek.
Samsung'un One UI 7.0 kararlı sürümünü Galaxy S24 serisiyle birlikte sunması sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.