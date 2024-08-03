One UI 7 ile Samsung telefonlarda büyük klasörler oluşturulabilecek

Android tabanlı One UI zaten ana ekran klasör işlevini destekliyor. Kullanıcılar ana ekranda veya uygulama ekranında bir klasör içine birkaç uygulama alabiliyor. Klasörler, kullanıcıların en çok kullandıkları uygulamaları kolayca erişilebilir tutmalarını ve bunları minimal bir alanda toplamalarını sağlıyor. Large Folder ise kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor; HarmonyOS ve HyperOS’te olduğu gibi ana ekrana iki kat büyük bir klasör eklemelerine olanak tanıyacak.
Normal boyutta klasör, uygulamaları özel bir alanda toplarken, Büyük Klasör erişimi kolaylaştırıyor. Büyük klasörde bulunan uygulamalar tek dokunuşla açılabiliyor, uygulama simgesine dokunup sonra uygulamayı seçmeyi gerektirmiyor. Büyük klasör, doğrudan dokunarak açılacak 3x3 düzeninde 8 adede kadar uygulama içeriyor.
One UI 7 ne zaman yayınlanacak?
Büyük Klasör işlevinin One UI 7 beta sürüme eklenip eklenmeyeceği veya hangi sürümlerde geleceği henüz belli değil. Samsung, One UI 7 betayı bu ay kullanıma sunabilir. One UI 7 final sürümün ise Ekim ayı sonlarında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.