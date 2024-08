One UI 7 ile Samsung telefonlarda büyük klasörler oluşturulabilecek

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7 güncellemesiyle sonunda Large Folder'ı getiriyor. Çinli telefon üreticileri, uzun süredir kendi arayüzlerinde büyük klasör özelliğini kullanıyor. Bu işlev bu yıl Samsung Galaxy cihazlara da geliyor.

Android tabanlı One UI zaten ana ekran klasör işlevini destekliyor. Kullanıcılar ana ekranda veya uygulama ekranında bir klasör içine birkaç uygulama alabiliyor. Klasörler, kullanıcıların en çok kullandıkları uygulamaları kolayca erişilebilir tutmalarını ve bunları minimal bir alanda toplamalarını sağlıyor. Large Folder ise kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor; HarmonyOS ve HyperOS’te olduğu gibi ana ekrana iki kat büyük bir klasör eklemelerine olanak tanıyacak.

Normal boyutta klasör, uygulamaları özel bir alanda toplarken, Büyük Klasör erişimi kolaylaştırıyor. Büyük klasörde bulunan uygulamalar tek dokunuşla açılabiliyor, uygulama simgesine dokunup sonra uygulamayı seçmeyi gerektirmiyor. Büyük klasör, doğrudan dokunarak açılacak 3x3 düzeninde 8 adede kadar uygulama içeriyor.

One UI 7 ne zaman yayınlanacak?

Büyük Klasör işlevinin One UI 7 beta sürüme eklenip eklenmeyeceği veya hangi sürümlerde geleceği henüz belli değil. Samsung, One UI 7 betayı bu ay kullanıma sunabilir. One UI 7 final sürümün ise Ekim ayı sonlarında yayınlanması bekleniyor.

