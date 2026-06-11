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    One UI 9 geliyor: Ağ bağlantı hızı görülebilecek

    Samsung Galaxy telefonlar artık bağlanılan ağın hızını durum çubuğunda gösterecek. One UI 9 güncellemesinin bir parçası olarak en son Quickstar yazılımı, ağ hızı gösterme seçeneğini getiriyor.

    samsung telefon ağ bağlantı hızı göstergesi Tam Boyutta Gör
    Samsung kullanıcıları yıllardır durum çubuğunda ağ hızının gösterilmesi özelliğini istiyor. Şirket sonunda, One UI 9 güncellemesiyle bunu sundu. QuickStar Good Lock modülünün en son sürümü, Galaxy cihazlar için gerçek zamanlı ağ hızı göstergesi sunuyor.

    Ağ hızı göstergesi, QuickStar aracılığıyla Galaxy cihazlara geliyor

    One UI 9'un yerleşik bir özelliği olmasa da, üçüncü taraf uygulamalara bağlı kalmadan çalışan yerel bir çözüm sunuyor. Yeni seçenek, durum çubuğu ve bildirim paneli özelleştirmesi için bir Good Lock modülü olan QuickStar'daki Gösterge Simgeleri menüsünde bulunuyor. Açıldığında, mevcut ağın hızı durum çubuğunda gösteriliyor ve internet bağlantı hızı gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

    Üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadı

    Ağ hızını durum çubuğunda göstermek için elbette üçüncü taraf uygulamalar var. Ancak bu çözümlerin çoğu, pil ömrü ile birlikte kullanıcı deneyimini de olumsuz etkileyen erişilebilirlik izinlerine, kalıcı bildirimlere ya da arka plan hizmetlerine dayanıyor. QuickStar aracılığıyla yapılan bu uygulama, Good Lock ekosistemine entegre edilmiş daha temiz ve daha bütünleşik bir alternatif sunuyor.

    One UI 9 gerekiyor

    Bu özellik, Galaxy S26 serisi için beta sürümde bulunan Android 17 tabanlı One UI 9 gerektiriyor. İşletim sistemi sürümünden sonra, Good Lock ve QuickStar eklentilerinin de yüklenmesi gerekiyor.

    Bu arada, Samsung Galaxy S26 serisi için birkaç beta güncellemesi yayınladı. One UI 9'un kararlı sürümünün Temmuz sonlarında yayınlanması bekleniyor ancak daha geniş dağıtımın başlaması iki ay kadar sürebilir.

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