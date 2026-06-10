Samsung, üç Galaxy modeli için One UI 9 testlerine başladı

Galaxy A17 5G, A34 ve A57 için One UI 9 testleri başladı
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, One UI 9.0'ı Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modellerinde test etmeye başladı. Telefonlar için sürüm numaları ise sırasıyla "A176BXXU5DZF1", "A346BXXUFGZF1" ve "A576BXXU3BZF3". Samsung'un söz konusu modeller için One UI 9 beta programını ne zaman başlatacağı henüz bilinmiyor. Ancak mevcut test süreci göz önüne alındığında, beta güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.
- Galaxy A17 5G – A176BXXU5DZF1
- Galaxy A34 – A346BXXUFGZF1
- Galaxy A57 – A576BXXU3BZF3
One UI 9 ilk olarak katlanabilir telefonlarda gelecek
Samsung daha önce yaptığı açıklamada, One UI 9 yüklü olarak kutudan çıkacak ilk cihazların yeni nesil katlanabilir telefonlar olacağını duyurmuştu. Şirketin bu yıl tanıtması beklenen modeller ise şunlar:
- Galaxy Z Flip8
- Galaxy Z Fold8
- Galaxy Z Fold8 Ultra
Sektör kaynaklarına göre Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da Londra'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. One UI 9.0'ın da bu etkinlikle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni arayüzün yapay zeka özellikleri, performans iyileştirmeleri ve Android 17 yenilikleriyle birlikte geniş bir Galaxy cihaz yelpazesine sunulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: