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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin daha önce Galaxy S26 serisi için beta sürümünü yayınladığı, Galaxy S25 serisi ve henüz tanıtılmayan Galaxy S26 FE üzerinde de testler yürüttüğü biliniyordu. Şimdi ise One UI 9.0'ın üç yeni Galaxy modeli için dahili test aşamasına geçtiği ortaya çıktı.

Galaxy A17 5G, A34 ve A57 için One UI 9 testleri başladı

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, One UI 9.0'ı Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modellerinde test etmeye başladı. Telefonlar için sürüm numaları ise sırasıyla "A176BXXU5DZF1", "A346BXXUFGZF1" ve "A576BXXU3BZF3". Samsung'un söz konusu modeller için One UI 9 beta programını ne zaman başlatacağı henüz bilinmiyor. Ancak mevcut test süreci göz önüne alındığında, beta güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Galaxy A17 5G – A176BXXU5DZF1

Galaxy A34 – A346BXXUFGZF1

Galaxy A57 – A576BXXU3BZF3

One UI 9 ilk olarak katlanabilir telefonlarda gelecek

Samsung daha önce yaptığı açıklamada, One UI 9 yüklü olarak kutudan çıkacak ilk cihazların yeni nesil katlanabilir telefonlar olacağını duyurmuştu. Şirketin bu yıl tanıtması beklenen modeller ise şunlar:

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

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Sektör kaynaklarına göre Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da Londra'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. One UI 9.0'ın da bu etkinlikle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni arayüzün yapay zeka özellikleri, performans iyileştirmeleri ve Android 17 yenilikleriyle birlikte geniş bir Galaxy cihaz yelpazesine sunulması planlanıyor.

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Samsung, üç Galaxy modeli için One UI 9 testlerine başladı

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