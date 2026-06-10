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    Samsung, üç Galaxy modeli için One UI 9 testlerine başladı

    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırıyor. Son sızıntılara göre şirket, üç yeni Galaxy modelinde dahili testlere başladı. 

    Samsung, üç Galaxy modeli için One UI 9 testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin daha önce Galaxy S26 serisi için beta sürümünü yayınladığı, Galaxy S25 serisi ve henüz tanıtılmayan Galaxy S26 FE üzerinde de testler yürüttüğü biliniyordu. Şimdi ise One UI 9.0'ın üç yeni Galaxy modeli için dahili test aşamasına geçtiği ortaya çıktı.

    Galaxy A17 5G, A34 ve A57 için One UI 9 testleri başladı

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, One UI 9.0'ı Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modellerinde test etmeye başladı. Telefonlar için sürüm numaları ise sırasıyla "A176BXXU5DZF1", "A346BXXUFGZF1" ve "A576BXXU3BZF3". Samsung'un söz konusu modeller için One UI 9 beta programını ne zaman başlatacağı henüz bilinmiyor. Ancak mevcut test süreci göz önüne alındığında, beta güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    • Galaxy A17 5G – A176BXXU5DZF1
    • Galaxy A34 – A346BXXUFGZF1
    • Galaxy A57 – A576BXXU3BZF3

    One UI 9 ilk olarak katlanabilir telefonlarda gelecek

    Samsung daha önce yaptığı açıklamada, One UI 9 yüklü olarak kutudan çıkacak ilk cihazların yeni nesil katlanabilir telefonlar olacağını duyurmuştu. Şirketin bu yıl tanıtması beklenen modeller ise şunlar:

    • Galaxy Z Flip8
    • Galaxy Z Fold8
    • Galaxy Z Fold8 Ultra

    Sektör kaynaklarına göre Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da Londra'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. One UI 9.0'ın da bu etkinlikle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni arayüzün yapay zeka özellikleri, performans iyileştirmeleri ve Android 17 yenilikleriyle birlikte geniş bir Galaxy cihaz yelpazesine sunulması planlanıyor.

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