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    Microsoft Copilot tepeden tırnağa yenilendi ve yeni özellikler kazandı

    Microsoft, yapay zekalı Copilot’u yenileyerek sohbet robotunu daha kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistanına dönüştürmek için ses ve görüntü yetenekleri ekliyor.
    Microsoft, yapay zekalı Copilot’u tepeden tırnağa yeniliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot yapay zekasına (AI) yönelik yeniliklerini tanıttı. Şirket, Copilot’un kullanıcılar tarafından yalnızca bir arama motoru ya da görüntü oluşturma aracı olarak değil, günlük iş akışlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, Copilot'un web, mobil ve masaüstü platformlarında daha kullanıcı dostu yeni bir arayüze kavuştuğu ve yeni özelliklerle donatıldığı belirtildi.

    Copilot görsel olarak yenilendi, yeni özellikler kazandı

    En dikkat çekici yeniliklerden biri, kullanıcıların Copilot ile sesli olarak etkileşime geçmesine olanak tanıyan Copilot Voice özelliği oldu. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka asistanıyla daha doğal ve konuşmaya dayalı bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Bu, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu’na benziyor, zaten Microsoft teknolojileri OpenAI’dan alıyor. Copilot’un WhatsApp üzerinden de kullanılabilecek olması, kullanıcıların Meta’nın AI asistanından kaçınmak istemesi durumunda pratik bir alternatif sunuyor.

    Microsoft, Copilot Labs adlı yeni bir deneysel platform aracılığıyla da gelişmiş yapay zeka özelliklerini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Bu yeniliklerden biri olan Copilot Vision, kullanıcının Edge tarayıcısında görüntülediği web sitelerini yapay zekanın “görmesini” sağlıyor. Bir diğer deneysel özellik olan Think Deeper ise daha karmaşık sorunlar üzerinde derinlemesine çalışabilmesi için Copilot’a yeni yetenekler kazandırıyor. Think Deeper, OpenAI’ın son modelleri sayesinde mümkün oluyor. Ancak bu, doğrudan yeni o1 modelinin eklendiği anlamına gelmiyor. Örneğin, “İstanbul’a mı yerleşeyim yoksa Rize’ye mi?” gibi iki seçenekli sorularda en iyi şekilde çalışacak.

    Bu özellikler, kullanıcı gizliliği ve güvenlik konusunda bazı soru işaretleri uyandırsa da, Microsoft, özellikle önceki hatalarından ders aldığını ve daha güvenli bir altyapı kurduğunu belirtiyor. Copilot Labs özellikleri yalnızca Copilot Pro abonelikleri için ödeme yapan kişiler tarafından kullanılabilecek.

    Microsoft, Copilot Vision oturumlarının “isteğe bağlı ve geçici” olduğunu ve yapay zeka eğitimi için hiçbir şeyin saklanmadığını söylüyor. Bu oturumlar sırasında toplanan tüm verilerin, oturum sona erdiğinde silindiğini belirten şirket, Copilot Vision'ın yalnızca sınırlı sayıdaki popüler web sitelerinde çalışacağını da ekliyor.

    Bu yenilikler arasında, kullanıcılar için daha az tartışmalı özellikler de yer alıyor. Copilot Daily, Copilot Voice'u kullanarak günlük haber özetlerini, hava durumu bilgilerini ve görev hatırlatmalarını sunuyor. İsterseniz bu bilgileri bir haber spikeri gibi okumasını isteyebilirsiniz. Kullanıcılara özel olarak hazırlanan bu içerik, kişisel bir sabah podcast’i gibi işliyor. Diğer bir özellik olan Copilot Discover ise Microsoft hizmetleriyle daha önce etkileşime giren kullanıcılara yapay zeka özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

    Yeni özellikler ne zaman gelecek?

    Copilot’un bu yeni özelliklerinin büyük kısmı sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuş durumda ve Microsoft, kademe kademe bunları kullanıcılara ulaştıracak. Örneğin, Copilot Voice özelliği şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'da İngilizce olarak kullanılabiliyor. Copilot Daily ise şimdilik sadece ABD ve İngiltere'de çalışıyor. Copilot Vision, önümüzdeki günlerde “sınırlı sayıda” Copilot Pro abonesi için Labs'da mevcut olacak. Think Deeper ise ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Pro kullanıcıları için Labs'da kullanılabilir olacak.

    Bu güncellenmiş Copilot deneyimi halihazırda mobil iOS ve Android uygulamalarında, web'de copilot.microsoft.com adresinde ve Copilot Windows uygulaması aracılığıyla kullanıma sunulmaya başlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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