Microsoft Copilot tepeden tırnağa yenilendi ve yeni özellikler kazandı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot yapay zekasına (AI) yönelik yeniliklerini tanıttı. Şirket, Copilot’un kullanıcılar tarafından yalnızca bir arama motoru ya da görüntü oluşturma aracı olarak değil, günlük iş akışlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, Copilot'un web, mobil ve masaüstü platformlarında daha kullanıcı dostu yeni bir arayüze kavuştuğu ve yeni özelliklerle donatıldığı belirtildi.

Copilot görsel olarak yenilendi, yeni özellikler kazandı

En dikkat çekici yeniliklerden biri, kullanıcıların Copilot ile sesli olarak etkileşime geçmesine olanak tanıyan Copilot Voice özelliği oldu. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka asistanıyla daha doğal ve konuşmaya dayalı bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Bu, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu’na benziyor, zaten Microsoft teknolojileri OpenAI’dan alıyor. Copilot’un WhatsApp üzerinden de kullanılabilecek olması, kullanıcıların Meta’nın AI asistanından kaçınmak istemesi durumunda pratik bir alternatif sunuyor.

Microsoft, Copilot Labs adlı yeni bir deneysel platform aracılığıyla da gelişmiş yapay zeka özelliklerini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Bu yeniliklerden biri olan Copilot Vision, kullanıcının Edge tarayıcısında görüntülediği web sitelerini yapay zekanın “görmesini” sağlıyor. Bir diğer deneysel özellik olan Think Deeper ise daha karmaşık sorunlar üzerinde derinlemesine çalışabilmesi için Copilot’a yeni yetenekler kazandırıyor. Think Deeper, OpenAI’ın son modelleri sayesinde mümkün oluyor. Ancak bu, doğrudan yeni o1 modelinin eklendiği anlamına gelmiyor. Örneğin, “İstanbul’a mı yerleşeyim yoksa Rize’ye mi?” gibi iki seçenekli sorularda en iyi şekilde çalışacak.

Bu özellikler, kullanıcı gizliliği ve güvenlik konusunda bazı soru işaretleri uyandırsa da, Microsoft, özellikle önceki hatalarından ders aldığını ve daha güvenli bir altyapı kurduğunu belirtiyor. Copilot Labs özellikleri yalnızca Copilot Pro abonelikleri için ödeme yapan kişiler tarafından kullanılabilecek.

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Microsoft, Copilot Vision oturumlarının “isteğe bağlı ve geçici” olduğunu ve yapay zeka eğitimi için hiçbir şeyin saklanmadığını söylüyor. Bu oturumlar sırasında toplanan tüm verilerin, oturum sona erdiğinde silindiğini belirten şirket, Copilot Vision'ın yalnızca sınırlı sayıdaki popüler web sitelerinde çalışacağını da ekliyor.

Bu yenilikler arasında, kullanıcılar için daha az tartışmalı özellikler de yer alıyor. Copilot Daily, Copilot Voice'u kullanarak günlük haber özetlerini, hava durumu bilgilerini ve görev hatırlatmalarını sunuyor. İsterseniz bu bilgileri bir haber spikeri gibi okumasını isteyebilirsiniz. Kullanıcılara özel olarak hazırlanan bu içerik, kişisel bir sabah podcast’i gibi işliyor. Diğer bir özellik olan Copilot Discover ise Microsoft hizmetleriyle daha önce etkileşime giren kullanıcılara yapay zeka özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

Yeni özellikler ne zaman gelecek?

Copilot’un bu yeni özelliklerinin büyük kısmı sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuş durumda ve Microsoft, kademe kademe bunları kullanıcılara ulaştıracak. Örneğin, Copilot Voice özelliği şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'da İngilizce olarak kullanılabiliyor. Copilot Daily ise şimdilik sadece ABD ve İngiltere'de çalışıyor. Copilot Vision, önümüzdeki günlerde “sınırlı sayıda” Copilot Pro abonesi için Labs'da mevcut olacak. Think Deeper ise ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Pro kullanıcıları için Labs'da kullanılabilir olacak.

Bu güncellenmiş Copilot deneyimi halihazırda mobil iOS ve Android uygulamalarında, web'de copilot.microsoft.com adresinde ve Copilot Windows uygulaması aracılığıyla kullanıma sunulmaya başlandı.

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