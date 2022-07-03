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    OnePlus 10RT için geri sayım başladı: Üçlü kamera ve 120 Hz ekranla geliyor

    Geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus 9RT'nin halefi olarak gelecek OnePlus 10RT hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefon 120 Hz AMOLED ekran ve 50 megapiksel ana kamera içerecek.
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    OnePlus 10RT için geri sayım başladı: 120 Hz ekranla geliyor
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    OnePlus'ın bu ay içerisinde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformunu temel alan OnePlus 10T akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığını daha önce duymuştuk. Şimdi ise bu ailenin bir başka temsilcisinin yolda olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

    OnePlus 10RT adı altında pazara giriş yapacağı söylenen model hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Cihazın 120 Hz AMOLED ekran ve 16 megapiksel ön kamerayla geleceği bildiriliyor. Arka panelinde ise 50 + 8 + 2 megapiksellik üçlü kamera sistemi yer alacak.

    OnePlus 10RT için geri sayım başladı: 120 Hz ekranla geliyor
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    RAM ve depolama seçenekleri

    Akıllı telefonun hani işlemciyle güçlendirileceği henüz bilinmiyor. Ancak 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulacağına yönelik bilgiler var. Bununla birlikte siyah ve yeşil renk seçenekleri konuşuluyor.

    OnePlus 10RT kutudan Android 12 tabanlı OxygenOS 12 yüklü şekilde çıkacak. Cihazla ilgili açığa çıkan detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. İlerleyen dönemlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

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