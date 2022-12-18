Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bugün dokuzuncu yıl dönümü kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yakın zamanlı sızıntılar, yeni etkinlikte OnePlus 11'in tanıtılacağına işaret ediyordu ancak bunun yerine sürpriz video paylaşıldı. Yeni video, merakla beklenen One Plus 11'in tasarımına erken bir bakış fırsatı sunuyor.

OnePlus 11 için resmi tanıtım videosu paylaşıldı

OnePlus tarafından paylaşılan video, OnePlus 11'in tüm detaylarını göstermek yerine dairesel kamera adası ve çerçeve tasarımını vurguluyor. Oldukça şık görünen bu bölümde Hasselblad logosu, flaş ve üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. OnePlus 11, Parlak Yeşil ve Mat Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Videoda ise cihazın siyah modeli yer alıyor.

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Paylaşılan video haricinde OnePlus, OnePlus 11 hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 50MP Sony IMX890 ana kameradan oluşan üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacak.

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OnePlus 11 için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı