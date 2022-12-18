OnePlus 11 için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

OnePlus 11 için resmi tanıtım videosu paylaşıldı
OnePlus tarafından paylaşılan video, OnePlus 11'in tüm detaylarını göstermek yerine dairesel kamera adası ve çerçeve tasarımını vurguluyor. Oldukça şık görünen bu bölümde Hasselblad logosu, flaş ve üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. OnePlus 11, Parlak Yeşil ve Mat Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Videoda ise cihazın siyah modeli yer alıyor.
Paylaşılan video haricinde OnePlus, OnePlus 11 hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 50MP Sony IMX890 ana kameradan oluşan üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...