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    OnePlus 11, TENAA sertifikasını aldı: İşte özellikleri

    OnePlus 11’in yakında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, son olarak TENAA sertifikasını aldı. İşte OnePlus 11 özellikleri:     
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    oneplus 11 teknik özellikleri tenaa Tam Boyutta Gör
    OnePlus 11’in yakında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, son olarak TENAA sertifikasını aldı. İşte OnePlus 11 özellikleri:

    OnePlus 11’in özellikleri ilk kez ortaya çıkmıyor. 3C sertifika sitesinde, ardından AnTuTu ve Geekbench gibi kıyaslama sitelerinde görüldü. Üst seviye telefon son olarak tüm teknik özellikleriyle Geekbench’te ortaya çıktı. Android telefon, şimdi de en büyük sertifikasını aldı.

    OnePlus 11 özellikleri (beklenen)

    OnePlus 11, 6.7 inç, Quad HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen, ekran altı parmak izi okuyucu barındıran AMOLED ekrana sahip olacak. Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile gelece telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi olacak. 16GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama alanı ile gelecek telefonda 100w şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunacak. Üçlü arka kamera kurulumu (50MP ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş kamera, 32MP telefoto kamera) göreceğiz.

    OnePlus 11 ne zaman tanıtılacak?

    Şirket, OnePlus 11 5G telefonunu 7 Şubat’ta Cloud 11 etkinliğinde resmî olarak tanıtacak. Aynı etkinlikte OnePlus Buds Pro 2 kulaklık modelinin de tanıtılması bekleniyor.

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