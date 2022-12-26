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    OnePlus 11 tasarımı tüm detaylarıyla resmi olarak ortaya çıktı

    OnePlus 11’in tanıtım tarihine sayılır günler kala yeni amiral gemisine ait resmi görseller de otaya çıktı. Görsellerde OnePlus 11’in tasarımı tüm detaylarıyla açıkça görülebiliyor.
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    OnePlus 11 tasarımı tüm detaylarıyla resmi olarak ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan OnePlus 11'in son birkaç ay içinde sızdırılan görüntüleri artık onaylanmış oldu. Zira ortaya çıkan resmi basın görselleri telefona ait tüm tasarımı ortaya koyuyor. Öte yandan OnePlus 11 bilindiği üzere üst seviyeye hitap edecek özelliklerle bezenmiş halde piyasaya girecek.

    OnePlus 11 özellikleri 

    OnePlus 11 tasarımı tüm detaylarıyla resmi olarak ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Dairesel kamera modülü, Hasselblad logosu ve arka panelin dokulu kaplamasıyla birlikte OnePlus 11, kavissiz düz ekran ile geliyor olacak. OnePlus 7 Pro'dan bu yana, şirket amiral gemisi telefonlarını kavisli ekranlarla yapıyor, bu nedenle OnePlus 11’de bu tasarım dilinin terk edildiğini görmek şaşırtıcı.
    OnePlus 11 tasarımı tüm detaylarıyla resmi olarak ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan cihazın arka tarafındaki Hasselblad imzalı kamera bölmesinde üç tane görüntü sensörü görüyoruz. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, kamera modülü 50 megapiksel birincil sensör, 48MP ultra geniş lens ve 32MP telefoto lensten oluşacak. Bu arada cihazın ön tarafında 16 megapiksel özçekim kamerasının yer alacağı düşünülüyor.

    OnePlus 11 tasarımı tüm detaylarıyla resmi olarak ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Kaputun altında ise OnePlus 11, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç alacak. HDR10+ ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını düşündüğümüz telefon 2023 Ocak ayının ilk haftasında tanıtılacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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