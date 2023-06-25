OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus 11 5G modeli Ocak 2023’de tanıtılmıştı. OnePlus 12 modelinin de aşağı yukarı aynı zamanlarda tanıtlacağına dair söylentiler var. Şirketin yeni amiral gemisi telefonunun özellikleri şimdiden ortaya çıktı. İşte OnePlus 12’nin teknik özellikleri:

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OnePlus 12 bilinen özellikleri

OnePlus 12 5G’nin Qualcomm’un Ekim ayında tanıtması muhtemel yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söyleniyor.

Samsung tarafından üretilen ekranda delik çentik olması, 2K çözünürlüğe çıkması ve ultra dar kavisli yapıda olması bekleniyor. Telefonun arka kamera kurulumunun etkileyici olacağı söyleniyor; 50MP IMX9 serisi ana kameraya 50MP geniş açılı lens, 64MP OB64B periskop telefoto lens eşlik edecek. Telefon, 150W şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile gelecek.

OnePlus 12 modelinin simetrik tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Telefonun resmî olarak Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor.

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OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor