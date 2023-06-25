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    Anlık Bildirim

    OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor

    OnePlus 12'nin kilit özellikleri Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıktı. Qualcomm Snadpragon 8 Gen 3 işlemcili ilk akıllı telefonlardan biri olacak.
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    oneplus 12 snapdragon 8 gen 3 işlemci ile gelecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus 11 5G modeli Ocak 2023’de tanıtılmıştı. OnePlus 12 modelinin de aşağı yukarı aynı zamanlarda tanıtlacağına dair söylentiler var. Şirketin yeni amiral gemisi telefonunun özellikleri şimdiden ortaya çıktı. İşte OnePlus 12’nin teknik özellikleri:

    OnePlus 12 bilinen özellikleri

    OnePlus 12 5G’nin Qualcomm’un Ekim ayında tanıtması muhtemel yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söyleniyor.

    Samsung tarafından üretilen ekranda delik çentik olması, 2K çözünürlüğe çıkması ve ultra dar kavisli yapıda olması bekleniyor. Telefonun arka kamera kurulumunun etkileyici olacağı söyleniyor; 50MP IMX9 serisi ana kameraya 50MP geniş açılı lens, 64MP OB64B periskop telefoto lens eşlik edecek. Telefon, 150W şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile gelecek.

    OnePlus 12 modelinin simetrik tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Telefonun resmî olarak Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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