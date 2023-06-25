OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor

OnePlus 12 bilinen özellikleri
OnePlus 12 5G’nin Qualcomm’un Ekim ayında tanıtması muhtemel yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söyleniyor.
Samsung tarafından üretilen ekranda delik çentik olması, 2K çözünürlüğe çıkması ve ultra dar kavisli yapıda olması bekleniyor. Telefonun arka kamera kurulumunun etkileyici olacağı söyleniyor; 50MP IMX9 serisi ana kameraya 50MP geniş açılı lens, 64MP OB64B periskop telefoto lens eşlik edecek. Telefon, 150W şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile gelecek.
OnePlus 12 modelinin simetrik tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Telefonun resmî olarak Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D