OnePlus 12 ve 12R'nin küresel versiyonu, Google Play Console'da listelendi

İşte OnePlus 12 ve 12R'nin beklenen özellikleri:
Google Play Console'da listelenen OnePlus 12 ve 12R sırasıyla CPH2581 ve CPH2609 model numaralarıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Sertifika sayesinde OnePlus 12'nin; Android 14, 16 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği ve OnePlus 12R'nin de Android 14'ü temel alan Oxygen OS 14 ile çalışacağı doğrulandı.
OnePlus 12'nin diğer beklenen özelliklerine değincek olursak 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 4.500 nit'e kadar parlaklığa ve 2.160 Hz PWM Karartmaya sahip 6,82 inç AMOLED ekran ile donatılması bekleniyor. Arka kamera kurulumunun ise 50MP Sony LYT-808 birincil kamera, 48MP Sony IMX581 ultra geniş kamera ve 64MP periskop yakınlaştırma modülünden oluşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.