OnePlus 12 ve 12R'nin küresel versiyonu, Google Play Console'da listelendi

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus, geçtiğimiz haftalarda yeni serisi OnePlus 12'yi Çin'de piyasaya sürmüştü. 23 Ocak'ta ise seriden OnePlus 12 ve 12R, küresel pazarlarda piyasaya sürülecek ve yakın bir zamanda bu cihazlar Google Play Console'da listelendi.

İşte OnePlus 12 ve 12R'nin beklenen özellikleri:

Google Play Console'da listelenen OnePlus 12 ve 12R sırasıyla CPH2581 ve CPH2609 model numaralarıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Sertifika sayesinde OnePlus 12'nin; Android 14, 16 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği ve OnePlus 12R'nin de Android 14'ü temel alan Oxygen OS 14 ile çalışacağı doğrulandı.

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OnePlus 12'nin diğer beklenen özelliklerine değincek olursak 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 4.500 nit'e kadar parlaklığa ve 2.160 Hz PWM Karartmaya sahip 6,82 inç AMOLED ekran ile donatılması bekleniyor. Arka kamera kurulumunun ise 50MP Sony LYT-808 birincil kamera, 48MP Sony IMX581 ultra geniş kamera ve 64MP periskop yakınlaştırma modülünden oluşması bekleniyor.

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