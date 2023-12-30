OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği, küresel pazarlara sunulmayabilir

OnePlus 12, 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle 23 Ocak'ta küresel pazarlarda
Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre OnePlus 12 sadece iki farklı depolama seçeneğiyle küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. İlki 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olurken, diğer OnePlus 12 varyantı 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Çin'de piyasaya sürülecen 24GB'lık varyant ise iddialara göre küresel pazarlarda satışa sunulmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.