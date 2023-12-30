Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde OnePlus 12'yi Çin'de piyasaya sürmüştü. 23 Ocak'ta küresel pazarlarada da piyasaya sürülecek cihaz, Çin'de üç farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü. Ancak yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre küresel pazarlardaki RAM seçenekleri Çin'e kıyasla farklılık gösterebilir.

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OnePlus 12, 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle 23 Ocak'ta küresel pazarlarda

Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre OnePlus 12 sadece iki farklı depolama seçeneğiyle küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. İlki 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olurken, diğer OnePlus 12 varyantı 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Çin'de piyasaya sürülecen 24GB'lık varyant ise iddialara göre küresel pazarlarda satışa sunulmayacak.

Tam Boyutta Gör Rapor sayesinde OnePlus 12R'nin de depolama seçenekleri ortaya çıktı. Rapora göre iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek cihazın ilki 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunarken ikincisi ise 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacak.

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OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği küresel pazarlara sunulmayabilir