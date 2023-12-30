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    OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği, küresel pazarlara sunulmayabilir

    23 Ocak'ta küresel pazarlarda satışa sunulacak OnePlus 12 ve 12R'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı. İddialara göre Çin'deki OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği, küresel pazarlara sunulmayabilir.
    OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği küresel pazarlara sunulmayabilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde OnePlus 12'yi Çin'de piyasaya sürmüştü. 23 Ocak'ta küresel pazarlarada da piyasaya sürülecek cihaz, Çin'de üç farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü. Ancak yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre küresel pazarlardaki RAM seçenekleri Çin'e kıyasla farklılık gösterebilir.

    OnePlus 12, 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle 23 Ocak'ta küresel pazarlarda

    Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre OnePlus 12 sadece iki farklı depolama seçeneğiyle küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. İlki 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olurken, diğer OnePlus 12 varyantı 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Çin'de piyasaya sürülecen 24GB'lık varyant ise iddialara göre küresel pazarlarda satışa sunulmayacak.

    OnePlus 12'nin 24GB RAM seçeneği küresel pazarlara sunulmayabilir Tam Boyutta Gör
    Rapor sayesinde OnePlus 12R'nin de depolama seçenekleri ortaya çıktı. Rapora göre iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek cihazın ilki 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunarken ikincisi ise 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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