Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus geçtiğimiz günlerde yeni cihazı OnePlus12'yi Çin'de piyasaya sürmüştü. Yakın bir zamanda ise şirket, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Never Settle topluluk etkinliğinde yakında çıkacak OnePlus 12 serisi akıllı telefonların küresel lansman tarihini doğruladı.

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OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G, 23 Ocak'ta küresel pazarlara sunulacak

Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre Never Settle topluluk etkinliği sırasında, OnePlus'ın bölge müdürü Alexander Vanderhaeghe, yakında çıkacak olan OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin 23 Ocak'ta küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkladı. Bölge müdürü yaptığı açıklamada ayrıca OnePlus'ın marka portföyünü IoT ürünleriyle genişletme niyeti olduğunu da ekledi.

Tam Boyutta Gör Önceki raporlara göre şirket, Aralık ayının ikinci haftasında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Ace 3 akıllı telefonunu küresel pazarlarda OnePlus 12R 5G adı altında yeniden markalandıracak. Son olarak aynı tarihte Avrupa'da OnePlus Open akıllı telefonunun Siyah versiyonunun ve OnePlus AIRVOOC 50W kablosuz şarj cihazının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi onaylandı