OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi onaylandı

OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G, 23 Ocak'ta küresel pazarlara sunulacak
Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre Never Settle topluluk etkinliği sırasında, OnePlus'ın bölge müdürü Alexander Vanderhaeghe, yakında çıkacak olan OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin 23 Ocak'ta küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkladı. Bölge müdürü yaptığı açıklamada ayrıca OnePlus'ın marka portföyünü IoT ürünleriyle genişletme niyeti olduğunu da ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.