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    OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi onaylandı

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12 ile birlikte OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı. İşte 23 Ocak'ta gerçekleşecek lansmanın detayları:
    OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden OnePlus geçtiğimiz günlerde yeni cihazı OnePlus12'yi Çin'de piyasaya sürmüştü. Yakın bir zamanda ise şirket, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Never Settle topluluk etkinliğinde yakında çıkacak OnePlus 12 serisi akıllı telefonların küresel lansman tarihini doğruladı.

    OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G, 23 Ocak'ta küresel pazarlara sunulacak

    Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre Never Settle topluluk etkinliği sırasında, OnePlus'ın bölge müdürü Alexander Vanderhaeghe, yakında çıkacak olan OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin 23 Ocak'ta küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkladı. Bölge müdürü yaptığı açıklamada ayrıca OnePlus'ın marka portföyünü IoT ürünleriyle genişletme niyeti olduğunu da ekledi.

    OnePlus 12 ve OnePlus 12R 5G'nin küresel lansman tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Önceki raporlara göre şirket, Aralık ayının ikinci haftasında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Ace 3 akıllı telefonunu küresel pazarlarda OnePlus 12R 5G adı altında yeniden markalandıracak. Son olarak aynı tarihte Avrupa'da OnePlus Open akıllı telefonunun Siyah versiyonunun ve OnePlus AIRVOOC 50W kablosuz şarj cihazının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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