OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör OnePlus, yeni cihazı Nord 3'ü 5 Temmuz'da piyasaya sürecek. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, akıllı telefonun yanı sıra yeni uygun fiyatlı olması beklenen kablosuz kulaklığı Nord Buds 2r'yi de tanıtmaya hazırlanıyor.

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İşte OnePlus Nord Buds 2r'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Triple Blue ve Deep Gray isimli iki farklı renk seçeneğiyle 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus Nord Buds 2r'nin kulaklıkları 12.4 mm boyutunda olacak. Üç ekolayzır profiline sahip olacak kulaklık, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP55 derecesine de sahip olacak.

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord Buds 2r, kılıfıyla birlikte 38 saat çalma süresi sunacak. Ancak ortaya çıkan raporlara göre kulaklık, gürültü engelleme özelliğinden yoksun olacak. Son olarak cihazın yaklaşık 40 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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OnePlus Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek