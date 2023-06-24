Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek

    OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı 5 Temmuz'da görücüye çıkacak. İşte mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın detayları:
    Oy Ver
    OnePlus Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yeni cihazı Nord 3'ü 5 Temmuz'da piyasaya sürecek. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, akıllı telefonun yanı sıra yeni uygun fiyatlı olması beklenen kablosuz kulaklığı Nord Buds 2r'yi de tanıtmaya hazırlanıyor. 

    İşte OnePlus Nord Buds 2r'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Triple Blue ve Deep Gray isimli iki farklı renk seçeneğiyle 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus Nord Buds 2r'nin kulaklıkları 12.4 mm boyutunda olacak. Üç ekolayzır profiline sahip olacak kulaklık, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP55 derecesine de sahip olacak.

    OnePlus Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord Buds 2r, kılıfıyla birlikte 38 saat çalma süresi sunacak. Ancak ortaya çıkan raporlara göre kulaklık, gürültü engelleme özelliğinden yoksun olacak. Son olarak cihazın yaklaşık 40 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinlikte çalışmak dazer 2 köpek kovucu yorumlar tetikçinin oğlu yorumlar 1.3 tce motor sorunları bursa en iyi ekspertiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız