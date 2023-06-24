OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklığı Nord Buds 2r, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek

İşte OnePlus Nord Buds 2r'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:
Triple Blue ve Deep Gray isimli iki farklı renk seçeneğiyle 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus Nord Buds 2r'nin kulaklıkları 12.4 mm boyutunda olacak. Üç ekolayzır profiline sahip olacak kulaklık, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP55 derecesine de sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D