OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım

OnePlus 12R'nin ön tarafında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda hafif kavisli AMOLED ekran yer alacak. Cihazda kullanılan panelin merkezinde 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik yer alacak.
Kamera tarafında iyileştirme söz konusu
OnePlus 12R ayrıca 50 megapiksel ana kamera, 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel telefoto sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonu ile kamera tarafında da iyileştirmeler sunacak. Hatırlayacağınız üzere OnePlus 11R, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörle gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)