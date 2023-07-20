Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım

    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus 12R'nin temel özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefon selefine göre bir dizi iyileştirmeyi beraberinde getirecek.
    Oy Ver
    OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım Tam Boyutta Gör
    MySmartPrice internet sitesi OnePlus 12R'nin teknik özelliklerini paylaştı ve akıllı telefonun render görüntülerini yayınladı. Görünüşe bakılırsa cihaz üç sensör ve bir flaş barındıran tanıdık yuvarlak kamera ünitesiyle karşımıza çıkacak.

    OnePlus 12R'nin ön tarafında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda hafif kavisli AMOLED ekran yer alacak. Cihazda kullanılan panelin merkezinde 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik yer alacak.

    OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacağı söyleniyor. Bu yonga setine 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Şu an için başka bellek konfigürasyonlarının olup olmayacağı hakkında herhangi bir bilgi yok.

    Kamera tarafında iyileştirme söz konusu

    OnePlus 12R ayrıca 50 megapiksel ana kamera, 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel telefoto sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonu ile kamera tarafında da iyileştirmeler sunacak. Hatırlayacağınız üzere OnePlus 11R, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörle gelmişti.

    OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım Tam Boyutta Gör
    Yeni akıllı telefondaki batarya 5.500 mAh kapasiteye sahip olacak (11R'de 5.000 mAh). Şarj hızı ise 100W olarak değişmeden kalacak. Cihazın kutudan Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 yüklü şekilde çıkacağı bildiriliyor. Son olarak lansman için 2024'ün Ocak ayının konuşulduğunu belirtelim.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiber altyapı başvurusu 17 yaşında saç dökülmesi travesti escort damak soyulması neden olur portal 1 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei Nova 11 Pro
    Huawei Nova 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız