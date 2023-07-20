OnePlus 12R ortaya çıktı: Tanıdık tasarım, yeni donanım

Tam Boyutta Gör MySmartPrice internet sitesi OnePlus 12R'nin teknik özelliklerini paylaştı ve akıllı telefonun render görüntülerini yayınladı. Görünüşe bakılırsa cihaz üç sensör ve bir flaş barındıran tanıdık yuvarlak kamera ünitesiyle karşımıza çıkacak.

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OnePlus 12R'nin ön tarafında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda hafif kavisli AMOLED ekran yer alacak. Cihazda kullanılan panelin merkezinde 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik yer alacak.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacağı söyleniyor. Bu yonga setine 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Şu an için başka bellek konfigürasyonlarının olup olmayacağı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Kamera tarafında iyileştirme söz konusu

OnePlus 12R ayrıca 50 megapiksel ana kamera, 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel telefoto sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonu ile kamera tarafında da iyileştirmeler sunacak. Hatırlayacağınız üzere OnePlus 11R, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörle gelmişti.

Tam Boyutta Gör Yeni akıllı telefondaki batarya 5.500 mAh kapasiteye sahip olacak (11R'de 5.000 mAh). Şarj hızı ise 100W olarak değişmeden kalacak. Cihazın kutudan Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 yüklü şekilde çıkacağı bildiriliyor. Son olarak lansman için 2024'ün Ocak ayının konuşulduğunu belirtelim.

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