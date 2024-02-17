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    Anlık Bildirim

    OnePlus 12R sahipleri, tam para iadesi talep edebilir: İşte sebebi

    Geçtiğimiz günlerde iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülen OnePlus 12R'nin 16GB RAM ile eşleştirilmiş 256GB UFS 4.0 versiyonunun hatalı olduğu ortaya çıktı. İşte nedeni:
    OnePlus 12R sahipleri, tam para iadesi talep edebilir Tam Boyutta Gör
    OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni cihazı OnePlus 12R'yi UFS 4.0 depolama sistemi ile küresel pazarlarda piyasaya sürdü. Ancak ortaya çıkan raporlara göre cihaz, UFS 4.0 kullanmıyor. Şirket ise yakın bir zamanda konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    OnePlus, özür dileyerek UFS 3.1'den memnun kalmayan kullanıcıların paralarını iade edeceğini açıkladı

    Artan şikayetler üzerine OnePlus, piyasaya sürülen cihazın 256GB olan tüm varyantlarda UFS 3.1 depolama sistemini kullandığını açıkladı. Ardından OnePlus Başkanı ve COO Kinder Liu paylaştığı topluluk formu gönderisinde, UFS 3.1'den memnun kalmamaları durumunda OnePlus 12R sahiplerine şirketin tam para iadesi yapacağını doğruladı.

    Yapılan açıklamaya göre iade etmek isteyen OnePlus 12R kullanıcıları, önce durum hakkında bilgilendirilen müşteri hizmeti ekipleriyle iletişime geçmesi gerekiyor. Ancak geri ödeme süresinin sınırlı olduğunu ve 16 Mart'a kadar geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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