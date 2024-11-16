Çin’de rekorlar kıran OnePlus 13, uluslararası pazara bazı değişikliklerle gelebilir

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OnePlus, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13’ü tanıttı ve cihazın yakında uluslararası pazarlara sunulması bekleniyor. Çin lansmanında özellikleri ve teknik detayları netleşen telefon, global sürümde bazı depolama ve renk seçeneklerinde değişikliklerle karşımıza çıkabilir.

Güvenilir bir kaynağın sızdırdığı bilgilere göre, OnePlus 13’ün global versiyonu iki farklı konfigürasyonla piyasaya çıkacak: 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model ile 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model. Temel model, yalnızca Siyah Gün Batımı (Black Eclipse) adı verilen sade bir renkle sunulacak. Çin’e özel Ay Işığı Siyahı, Sis Mavisi ve Buzul Beyazı gibi renk seçeneklerinin globalde bulunmaması dikkat çekiyor. Daha yüksek kapasiteli model ise Geceyarısı Okyanusu ve Kutup Şafağı adlarıyla anılan daha canlı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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OnePlus 13’ün yanında, OnePlus 13R modeli de tanıtılacak. Bu cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda sunulacağı belirtiliyor. Renk seçenekleri olarak ise Nebula Siyahı (Nebula Noir) ve Astral Yol (Astral Trail) öne çıkıyor.

OnePlus 13R’nin, Çin’de tanıtılan Ace 5 modelinin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Cihaz, 1.5K çözünürlük sunan BOE üretimi düz OLED ekran ile geliyor. Geçen yılın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanan telefon, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisiyle yüksek performans vadediyor. Kamera tarafında, 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Batarya kapasitesi açısından 6000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan cihaz, 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak kablosuz şarj özelliğinin bulunmaması, kullanıcılar için bir eksiklik olarak görülebilir.

Her iki modelin de kısa süre içinde uluslararası pazarda satışa sunulması bekleniyor. OnePlus, yeni cihazlarıyla hem performans hem de tasarım açısından geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

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