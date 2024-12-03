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    Merakla beklenen OnePlus 13’ün global çıkış tarihi belli oldu

    Bir süre önce Çin’de tanıtımı gerçekleştirilen OnePlus 13’ün global pazara çıkış tarihi ve akıllı telefon meraklılarının karşısına hangi özelliklerle çıkacağı belli oldu.

    Merakla beklenen OnePlus 13’ün global çıkış tarihi belli oldu

    OnePlus, 31 Ekim'de Çin'de tanıttığı amiral gemisi modeli OnePlus 13'ün global pazara çıkış tarihini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, telefon Ocak 2025’te global kullanıcılara sunulacak. Lansmana yönelik beklentiyi artırmak için OnePlus, resmi internet sitesinde özel bir sayfa hazırlayarak cihazın bazı özelliklerini tanıttı.

    OnePlus 13, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak: Gece Okyanusu, Siyah Tutulma ve Kutup Şafağı. Gece Okyanusu seçeneği, mikro-fiber yapay deri arka paneliyle dikkat çekiyor. Bu özel kaplama, telefona hem şık bir görünüm kazandırıyor hem de çizik ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.

    Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla toz ve suya karşı üst düzey bir dayanıklılık sunuyor. Bunun yanı sıra, 6,82 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde bir ekranla gelen telefonun ekran camının, bir önceki model olan OnePlus 12’nin camına göre %500 daha fazla darbe dayanıklılığına sahip olduğu ifade ediliyor.

    Donanım tarafında ise OnePlus 13, Snapdragon 8 Elite yonga seti ile güçlendirilmiş. Cihazda 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer alıyor. Telefonun soğutma sistemi, 9925 mm² büyüklüğündeki VC odası sayesinde zorlu oyun koşullarında bile cihazın performansını korumasını sağlıyor. Ayrıca, OnePlus’ın kendi geliştirdiği Tidal Engine, oyun sırasında daha akıcı grafik işlemleri ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

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