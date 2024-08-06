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    OnePlus Ace 5’in yeni detayları sızdırıldı: Özellikle bataryası dikkat çekici

    Akıllı telefon sektörüne ilişkin sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bu defa özelliklerini öğrendiğimiz isimler ise OnePlus Ace 5 ve OnePlus Ace 5 Pro oldu. İşte detaylar.

    OnePlus Ace 5’in yeni detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Ace serisinin yeni nesil modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre, OnePlus Ace 5 serisi bu yılın sonuna kadar tanıtılacak. Söylentiler, bu seride iki modelin yer alacağını öne sürüyor: OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro. Özellikle Ace 5 modeline dair bazı kilit özellikler sızdırıldı.

    OnePlus Ace 5'in global ismi OnePlus 13R olabilir

    OnePlus Ace 5'in 6.78 inç boyutunda 8T LTPO bir ekranla geleceği ve bu ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekranın mikro kavisli bir tasarıma sahip olacağı da sızıntılarla gelen bilgiler arasında. Daha önceki model olan Ace 3'te Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 5.500mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Yeni modelde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin kullanılacağı ve batarya kapasitesinin 6.200mAh'a yükseltileceği öngörülüyor. Bu büyük batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

    Kamera tarafında, OnePlus Ace 5'in 50 megapiksel çözünürlüğünde, büyük bir sensörle desteklenen bir ana kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, cihazda bir kontrol düğmesinin (alert slider) yer alacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Bunun yanı sıra, Ace 5'in küresel pazarda OnePlus 13R adı altında satışa sunulabileceği iddialarının bulunduğunu da belirtelim.

    OnePlus Ace 5 Pro'nun ise teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak, bu modelde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin kullanılabileceği düşünülüyor. Öte yandan aynı işlemcinin, OnePlus 13 modelinde de yer alacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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