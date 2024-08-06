OnePlus Ace 5’in yeni detayları sızdırıldı: Özellikle bataryası dikkat çekici

OnePlus, Ace serisinin yeni nesil modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre, OnePlus Ace 5 serisi bu yılın sonuna kadar tanıtılacak. Söylentiler, bu seride iki modelin yer alacağını öne sürüyor: OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro. Özellikle Ace 5 modeline dair bazı kilit özellikler sızdırıldı.
OnePlus Ace 5'in global ismi OnePlus 13R olabilir
OnePlus Ace 5'in 6.78 inç boyutunda 8T LTPO bir ekranla geleceği ve bu ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekranın mikro kavisli bir tasarıma sahip olacağı da sızıntılarla gelen bilgiler arasında. Daha önceki model olan Ace 3'te Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 5.500mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Yeni modelde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin kullanılacağı ve batarya kapasitesinin 6.200mAh'a yükseltileceği öngörülüyor. Bu büyük batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.
Kamera tarafında, OnePlus Ace 5'in 50 megapiksel çözünürlüğünde, büyük bir sensörle desteklenen bir ana kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, cihazda bir kontrol düğmesinin (alert slider) yer alacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Bunun yanı sıra, Ace 5'in küresel pazarda OnePlus 13R adı altında satışa sunulabileceği iddialarının bulunduğunu da belirtelim.
OnePlus Ace 5 Pro'nun ise teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak, bu modelde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin kullanılabileceği düşünülüyor. Öte yandan aynı işlemcinin, OnePlus 13 modelinde de yer alacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.