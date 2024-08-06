OnePlus Ace 5’in yeni detayları sızdırıldı: Özellikle bataryası dikkat çekici

Tam Boyutta Gör OnePlus, Ace serisinin yeni nesil modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre, OnePlus Ace 5 serisi bu yılın sonuna kadar tanıtılacak. Söylentiler, bu seride iki modelin yer alacağını öne sürüyor: OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro. Özellikle Ace 5 modeline dair bazı kilit özellikler sızdırıldı.

OnePlus Ace 5'in global ismi OnePlus 13R olabilir

OnePlus Ace 5'in 6.78 inç boyutunda 8T LTPO bir ekranla geleceği ve bu ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekranın mikro kavisli bir tasarıma sahip olacağı da sızıntılarla gelen bilgiler arasında. Daha önceki model olan Ace 3'te Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 5.500mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Yeni modelde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin kullanılacağı ve batarya kapasitesinin 6.200mAh'a yükseltileceği öngörülüyor. Bu büyük batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

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Kamera tarafında, OnePlus Ace 5'in 50 megapiksel çözünürlüğünde, büyük bir sensörle desteklenen bir ana kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, cihazda bir kontrol düğmesinin (alert slider) yer alacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Bunun yanı sıra, Ace 5'in küresel pazarda OnePlus 13R adı altında satışa sunulabileceği iddialarının bulunduğunu da belirtelim.

OnePlus Ace 5 Pro'nun ise teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak, bu modelde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin kullanılabileceği düşünülüyor. Öte yandan aynı işlemcinin, OnePlus 13 modelinde de yer alacağını hatırlatalım.

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