OnePlus 13R, Geekbench'te görüntülendi: İşte amiral gemisi özellikler

İşte OnePlus 13R'nin beklenen özellikleri:
Performans açısından etkileyici özellikler sunan OnePlus 13R, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2221 puan elde ederken çok çekirdek testinde ise 6615 puan aldı. CPH2645 model numarasıyla listelenen cihaz, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü barındıracak. Ayrıca 12 GB RAM ile donatılarak çoklu görev yeteneklerini en üst seviyeye çıkaran cihazın yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı OxygenOS 15 arayüzünün yer alması bekleniyor.
Geçmiş raporlar, OnePlus 13R'nin yakında Çin pazarında satışa sunulacak olan OnePlus Ace 5'in global versiyonu olabileceği yönünde. Bu iddiaların doğru olduğu varsayılırsa OnePlus Ace 5'in özelliklerine bakıldığında, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama ve BOE üretimi 1.5K çözünürlüklü düz OLED ekran dikkat çekiyor. Kamera sisteminde ise 50 MP ana sensör, 8 MP ve 2 MP yardımcı sensörler ile 16 MP ön kamera bulunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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