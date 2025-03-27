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    Oppo Find X8s Geekbench’te görüldü: Performansı oldukça etkileyici

    Oppo’nun merakla beklenen Find X8s serisi nihayet gün yüzüne çıkıyor. Geekbench sonuçları sayesinde hem işlemci gücü hem de donanım detayları netleşmeye başladı.

    Oppo Find X8s Geekbench’te görüldü: Performansı etkileyici

    Oppo’nun yeni amiral gemisi serisi Find X8s için geri sayım başladı. Geekbench’te ortaya çıkan yeni detaylar, seride yer alacak cihazların hem donanım hem de performans açısından iddialı olacağını gösteriyor. PLB110 ve PKT110 model numaralarıyla görülen iki cihazın sırasıyla Find X8s ve X8s+ modelleri olduğu düşünülüyor.

    Serinin kalbinde, henüz resmi olarak tanıtılmayan MediaTek Dimensity 9400 Plus işlemcisi yer alacak. Bu yeni yonga seti, 3.73GHz hızında çalışan bir Cortex-X925 ana çekirdeğin yanı sıra üç adet Cortex-X4 ve dört adet Cortex-A720 çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Mali-G925 Immortalis MC12 yer alıyor. Performans tarafında da dikkat çekici bir artış var: Yeni işlemci, tek çekirdekte 2.770, çoklu çekirdekte ise 8.500 puanla selefine göre yaklaşık %5–6 oranında daha hızlı.

    Ekran boyutları da netleşmiş durumda. Find X8s modeli 6.3 inçlik daha kompakt bir tasarım sunarken, X8s+ versiyonu 6.6 inçlik daha geniş bir ekranla gelecek. Hangi model numarasının hangisine ait olduğu ise henüz resmiyet kazanmadı.

    Serinin en güçlü üyesi ise Find X8 Ultra’nın uydu iletişim destekli versiyonu olacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılan bu cihaz, 3.134 tek çekirdek ve 9.176 çoklu çekirdek skoru ile dikkat çekiyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile donatılmış olması, bu modeli profesyonel kullanıcılar için öne çıkarıyor.

    Oppo, Find X8 serisini 11 Nisan’da tanıtacak. Aynı etkinlikte Oppo Pad 4 Pro, Watch X2 Mini ve Enco Free 4 kulaklık modeli de sahne alacak. Global pazara ne zaman çıkacağı belirsiz olsa da, şirketin son dönemdeki yayılma stratejisi göz önüne alındığında, dünya çapında raflarda yerini alması muhtemel görünüyor.

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    TheJudgé 11 saat önce

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