Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim 2023’te tanıtıldı ve halen küresel pazara ulaşabilmiş değil. Serinin amiral gemisi konumunda olan Xiaomi 14 Ultra'nın ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi, akıllı telefonun varlığını resmen doğruladı. Çok yakında geliyor.

Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı

X üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi CEO'su ve kurucu ortağı Lei Jun, Xiaomi SU7 ve Xiaomi 14 Ultra hakkında bazı bilgiler paylaştı. Elektrikli sedanın ülke çapında yol testlerinden geçtiğini duyuran yetkili isim, kendisinin otomotiv bölümüne odaklacağını, yeni atanan marka müdürü William Lu'nun ise Xiaomi 14 Ultra ve yeni lansmanlar için sahne alacağını belirtti.

Son olarak Xiaomi CEO'su, ''akıllı telefonlar temel işimiz olmaya devam ediyor ve ben de bu işin içinde kalmaya kararlıyım. Yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz!'' dedi.

Bu açıklama, Xiaomi 14 Ultra'nın varlığını ve çıkış tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Kaçıranlar için cihazın global versiyonu daha önce Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda görüntülenmişti. Bu da globalde sahne alacağını doğruladı. Bu noktada Şubat ayının sonlarına işaret edildiğini hatırlatalım. Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

Xiaomi 14 Ultra özellikler (beklenen)

Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Daha önceki Geekbench sızıntıları, akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu kuruluma ise, Android 14, 5,180mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek.

Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor 4 gün önce eklendi

Kamera bölümünde, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne işaret ediliyor. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor. Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak.

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