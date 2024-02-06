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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı: Peki neler sunacak?

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi başkanı Lei jun tarafından doğrulandı. Amiral gemisi model, Xiaomi'nin akıllı telefon bölümü başkanı William Lu tarafından tanıtılacak.
    Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim 2023’te tanıtıldı ve halen küresel pazara ulaşabilmiş değil. Serinin amiral gemisi konumunda olan Xiaomi 14 Ultra'nın ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi, akıllı telefonun varlığını resmen doğruladı. Çok yakında geliyor.

    Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı

    X üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi CEO'su ve kurucu ortağı Lei Jun, Xiaomi SU7 ve Xiaomi 14 Ultra hakkında bazı bilgiler paylaştı. Elektrikli sedanın ülke çapında yol testlerinden geçtiğini duyuran yetkili isim, kendisinin otomotiv bölümüne odaklacağını, yeni atanan marka müdürü William Lu'nun ise Xiaomi 14 Ultra ve yeni lansmanlar için sahne alacağını belirtti. 

    Son olarak Xiaomi CEO'su, ''akıllı telefonlar temel işimiz olmaya devam ediyor ve ben de bu işin içinde kalmaya kararlıyım. Yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz!'' dedi.

    Bu açıklama, Xiaomi 14 Ultra'nın varlığını ve çıkış tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Kaçıranlar için cihazın global versiyonu daha önce Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda görüntülenmişti. Bu da globalde sahne alacağını doğruladı. Bu noktada Şubat ayının sonlarına işaret edildiğini hatırlatalım. Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

    Xiaomi 14 Ultra özellikler (beklenen)

    Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Daha önceki Geekbench sızıntıları, akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu kuruluma ise, Android 14, 5,180mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek.

    Kamera bölümünde, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne işaret ediliyor. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor. Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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