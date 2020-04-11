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    OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

    OnePlus 8 serisi 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. Çinli şirket YouTube kanalında, yeni amiral gemisinin tasarımını açığa çıkaran kısa bir tanıtım videosu paylaştı.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı
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    OnePlus, akıllı telefonlarını duyurmadan önce tansiyonu yükseltmek için çok sayıda teaser yayınlayan bir şirket. Çinli marka bu geleneğini 2020 yılında da sürdürmeye devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

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    Firmanın resmi YouTube kanalında, yakında resmiyet kazanacak OnePlus 8'in tasarımını ortaya koyan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. Son bilgilere göre akıllı telefon yeşil, siyah ve yıldızlararası ışıma adlı özel bir renk seçeneği ile gelecek.

    Lansman 14 Nisan'da

    OnePlus 8 Pro modeli ise yeşil, siyah ve mavi renklerde satılacak. Şirket yeni akıllı telefonlarının hayranlık uyandıracak derecede şık ve aynı zamanda çok kullanışlı olacağını iddia ediyor.

    OnePlus 8 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlar 14 Nisan tarihinde tanıtılacak. Her iki modelin de teknik özellikleri, basın görselleri ve fiyat etiketleri daha önce internet sızmıştı. 



    https://www.youtube.com/watch?v=ByIVWrQj-Zc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakikidaredevil 7 sa.
    Hadi deliği koydun, ortaya koyaydınız da asimetrik olmasaydı bari.
    Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 8 sa.
    Tasarımsal olarak 7den farkı olmayacak gibi
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    evlbleef 7 sa. yeni yorumcu Rachsuchtig
    7'de olmayan edge ekran ve delik çentik var. Ekranı da daha büyük.

    Farklı yani.
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