OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

OnePlus, akıllı telefonlarını duyurmadan önce tansiyonu yükseltmek için çok sayıda teaser yayınlayan bir şirket. Çinli marka bu geleneğini 2020 yılında da sürdürmeye devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

OnePlus 8 serisi beklenenden erken gelecek

Firmanın resmi YouTube kanalında, yakında resmiyet kazanacak OnePlus 8'in tasarımını ortaya koyan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. Son bilgilere göre akıllı telefon yeşil, siyah ve yıldızlararası ışıma adlı özel bir renk seçeneği ile gelecek.

Lansman 14 Nisan'da

OnePlus 8 Pro modeli ise yeşil, siyah ve mavi renklerde satılacak. Şirket yeni akıllı telefonlarının hayranlık uyandıracak derecede şık ve aynı zamanda çok kullanışlı olacağını iddia ediyor.

OnePlus 8 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlar 14 Nisan tarihinde tanıtılacak. Her iki modelin de teknik özellikleri, basın görselleri ve fiyat etiketleri daha önce internet sızmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=ByIVWrQj-Zc

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.