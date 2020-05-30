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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi

    Çinli akıllı telefon üreticisi ve Britanyalı otomotiv devi McLaren arasındaki anlaşmanın sona erdiği ve artık bu temada akıllı telefonların üretilmeyeceği açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi
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    OnePlus ve McLaren arasındaki ortaklık sona erdi ve ilki artık McLaren Edition adı altında cihaz üretmeyecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan McLaren sözcüsü şunları söyledi:

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    "Son zamanlarda planlanan sonucuna ulaşan OnePlus ile ortaklığımız, iki ikonik ve yenilikçi marka arasında oldukça başarılı bir işbirliği oldu. 2018'de bu ortaklığın başlamasından bu yana, OnePlus destekleyici, değerli bir ortak oldu ve onlara iyi dileklerimizi sunarak gelecekte görmeyi umuyoruz."

    OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi
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    Ortaklık 2018 yılına dayanıyor

    Geçen hafta, telefon üreticisinin artık McLaren web sitesinde 2020 F1 ortağı olarak listelenmediği için OnePlus'ın McLaren ile ortaklığının sona ereceği bildirilmişti. Kısa ömürlü ortaklık, 2018'e kadar uzanıyor ve OnePlus ve McLaren son iki yılda bir dizi ortak ürün üzerinde işbirliği yaptı. Sonuncusu iş birliği ise kaybolan bir kameraya sahip olan ve turuncu rengiyle dikkat çeken McLaren imzalı OnePlus Concept One'dı.

    Daha önce de OnePlus 7T Pro McLaren Custom Edition ve OnePlus 6T McLaren Edition modelleri piyasaya sürülmüştü. Bu gelişme OnePlus 8'in McLaren sürümüne sahip olmayacağı anlamına da geliyor diyebiliriz.



    https://www.androidauthority.com/oneplus-mclaren-partnership-1124196/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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