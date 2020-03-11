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    OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, önümüzdeki ay tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisinin, 5G bağlantı desteğiyle geleceğini resmi ağızdan doğruladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti

    OnePlus CEO'su Pete Lau, önceki açıklamalarında OnePlus 8 serisinin tamamen 5G destekli bir seri olabileceğini söylemişti ve Lau yeni açıklamalarıyla bu durumu doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M40 için Android 10 güncellemesi yayınlandı"

    Önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor

    CNET'e konuşan OnePlus lideri, 5G desteğinin OnePlus 8 serisinin fiyatlarını artırıp artırmayacağı sorusuna ise, her cihazın maliyetinde bir miktar artış olacağını cevabını verdi ve: "5G'ye olan bağlılığımızı ve uzun vadeli yatırımımızı yeniden ifade etmek istiyorum. Birkaç yıldır 5G'ye yatırım yapıyoruz ve bunu ilerleyen yön olarak görüyoruz ve çok kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti
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    OnePlus'ın önümüzdeki ay OnePlus 8 serisini piyasaya süreceği söyleniyor. Hem OnePlus 8 hem de OnePlus 8 Pro , Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi tarafından desteklenecek. Daha önce Pete Lau tarafından atılan bir tweet bunu doğrulamıştı.  OnePlus 8 serisi sadece 5G desteği ile gelmekle kalmayacak, aynı zamanda kablosuz şarjı destekleyen ilk OnePlus telefon modelleri olacak. Cihazların ayrıca delikli 120Hz AMOLED ekranlarla piyasaya sürüleceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.cnet.com/news/oneplus-8-will-be-all-in-on-5g-says-ceo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kuekuatsheu (Erkan Fırat Erdur) 1 hf.
    O kadar mail atiyorum twitter insta heryerde saldiriyorum turkiyeye getirsinler diye.. yok arkadas.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 1 gün
    Gelecekse gelsin artık yeter ya.. Benim çekmeyen batarya içen dandik samsunglara verecek param yok artık, bi şekilde piyasaya çıkması lazım OnePlus 8lerin.. Türkiyeye de gelmesi lazım artık, Xiaomi Huawei leşleri geldiğinden beri TR piyasasını ele geçirdi bari OnePlus biraz kalite katar pazara. 7T Pro Mclaren alma şansım olmadı, 8 Pro umarim alabilirim. Bir telefona illa 5k ve üzeri bir para vereceksem Oneplus'i her türlü tercih ederim.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Verilen her kuruşa değer.
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    Masarifane (Serhat T.) 1 hf.
    1000 dolar ile çıkacağı söz konusuymuş. Birkaç haber sitesi bu şekilde yazmış. Umarım Türkiye'ye henüz gelmeden böyle tavan fiyatlara çıkmaz. Zaten tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi olan Fiyat/Performans cihazının da diğer marka/modellere göre bir artısı-eksisi kalmıyor ki... zaten garantisiz olarak aldığımız cihazlar, Türkiye'deki kullanıcıları olarak daha az kullanıma sürükler diye düşünüyorum.
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    kreat 1 hf.
    İlk zamanlar fiyat performans telefonuydu, şimdi yanına yaklaşılmıyor beyefendinin.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. Rachsuchtig
    Nerden alıyorsunuz ki hadi aldınız ekran gitti nasıl tamir ettireceksiniz
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    ufo 1 hf.
    always on display hep eksik..
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    Qtrone 1 hf.
    7t / 7pro ucuzlar bana faydası bu olur
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Bende OnePlus 7 Pro var baya iyi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    Kim aliyor bu telleri oppo zuppo hoppo falan.
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    1798 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    oneplus 8, 5g ve
    3 etiket daha pete lau akıllı telefon Mobil Teknolojiler
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