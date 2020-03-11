OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti

OnePlus CEO'su Pete Lau, önceki açıklamalarında OnePlus 8 serisinin tamamen 5G destekli bir seri olabileceğini söylemişti ve Lau yeni açıklamalarıyla bu durumu doğruladı.

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Önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor

CNET'e konuşan OnePlus lideri, 5G desteğinin OnePlus 8 serisinin fiyatlarını artırıp artırmayacağı sorusuna ise, her cihazın maliyetinde bir miktar artış olacağını cevabını verdi ve: "5G'ye olan bağlılığımızı ve uzun vadeli yatırımımızı yeniden ifade etmek istiyorum. Birkaç yıldır 5G'ye yatırım yapıyoruz ve bunu ilerleyen yön olarak görüyoruz ve çok kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

OnePlus'ın önümüzdeki ay OnePlus 8 serisini piyasaya süreceği söyleniyor. Hem OnePlus 8 hem de OnePlus 8 Pro , Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi tarafından desteklenecek. Daha önce Pete Lau tarafından atılan bir tweet bunu doğrulamıştı. OnePlus 8 serisi sadece 5G desteği ile gelmekle kalmayacak, aynı zamanda kablosuz şarjı destekleyen ilk OnePlus telefon modelleri olacak. Cihazların ayrıca delikli 120Hz AMOLED ekranlarla piyasaya sürüleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cnet.com/news/oneplus-8-will-be-all-in-on-5g-says-ceo/

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