Samsung Galaxy M40 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, Android 10 işletim sistemine yükseltilen son modeli Galaxy M40 oldu. İlk olarak Hindistan'daki kullanıcılara sunulan bu güncellemenin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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Güncelleme paketi 1.7 GB boyutunda

Samsung'un diğer M serisi akıllı telefonları gibi Galaxy M40 modelinin de One UI 2.0 yerine One UI Core 2.0 arayüzünü alığını belirtelim. Bu da yerleşik ekran kaydedici gibi bazı özelliklere sahip olmayacağı anlamına geliyor. M405FDDU2BTB5 sürüm numarasına sahip güncellemenin boyutu ise 1.7 GB'ın üzerinde.

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Mart güvenlik yamasını da barındıran güncelleme paketi ile birlikte, yeni navigasyon özellikleri, gelişmiş gizlilik ve bildirim yönetimine ek olarak, Dijital Denge gibi tüm standart Android 10 özellikleri de geliyor. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için, akıllı telefonunuzun Sistem-Yazılım Güncellemeleri menüsünü kullanabilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m40_gets_android_10_-news-41904.php

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