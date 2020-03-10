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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M40 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 10 işletim sistemine güncellediği son akıllı telefon modeli Galaxy A40 oldu. Güncelleme ilk olarak Hindistan'da başlatıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M40 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, Android 10 işletim sistemine yükseltilen son modeli Galaxy M40 oldu. İlk olarak Hindistan'daki kullanıcılara sunulan bu güncellemenin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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    Güncelleme paketi 1.7 GB boyutunda

    Samsung'un diğer M serisi akıllı telefonları gibi Galaxy M40 modelinin de One UI 2.0 yerine One UI Core 2.0 arayüzünü alığını belirtelim. Bu da yerleşik ekran kaydedici gibi bazı özelliklere sahip olmayacağı anlamına geliyor. M405FDDU2BTB5 sürüm numarasına sahip güncellemenin boyutu ise 1.7 GB'ın üzerinde.

    Mart güvenlik yamasını da barındıran güncelleme paketi ile birlikte, yeni navigasyon özellikleri, gelişmiş gizlilik ve bildirim yönetimine ek olarak, Dijital Denge gibi tüm standart Android 10 özellikleri de geliyor. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için, akıllı telefonunuzun Sistem-Yazılım Güncellemeleri menüsünü kullanabilirsiniz.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m40_gets_android_10_-news-41904.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    paxal (Strand Von Zarovich) 1 hf.
    Bu telefonun Türkiye'de resmi olarak satışı yok bildiğim kadarıyla.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Anlasilan bundan sonraki amiral gemisi modeller haric Core diye kirpilmis olarak gelecek. Madem oyle niye boyle gecikmeli geliyor anlamis degilim. Android 11 Beta1 in ikinci minor guncellemesi gecen haftalarda yayinlandigi su surecte Samsung AYIP ediyor. ( Samsung Note9 ve Android 11 yuklu Pixel 2 XL sahibi biriyimdir ..) .
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