OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda

OnePlus'ın önümüzdeki yıl duyuracağı amiral gemisi OnePlus 9 Pro'nun render görselleri sızdırıldı. Sektörün önemli duyumcularından Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tarafından paylaşılan görseller, telefonun tasarımını ortaya koyuyor.İlginizi Çekebilir OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda
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OnePlus 9 Pro tasarımı
Paylaşılan görseller, OnePlus 9 Pro'nun delikli bir ekran üzerine kurulacağını gösteriyor. 6.7 inç büyüklüğünde olacağı söylenen bu ekran, OnePlus 8T'nin aksine kavisli bir yapıda olacak. Dolayısıyla ön taraftan bakıldığında, OnePlus 9 Pro'nun selefi OnePlus 8 Pro'yu andıracağını söyleyebiliriz.
İşbu arka tarafa geldiğinde ise OnePlus 8T'deki kamera tasarımına benzer, dikdörtgen şeklinde bir kamera düzeni kendini gösteriyor. Kamera kurulumunun içerisinde dört adet lens bulunuyor ancak kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Genel tasarım hatları itibariyle OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T'den izler taşıyan OnePlus 9 Pro'nun önümüzdeki yıl mart ayında duyurulması bekleniyor.
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