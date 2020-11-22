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    OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda

    Çinli teknoloji devi OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli OnePlus 9 Pro'nun render görselleri paylaşıldı. İşte OnePlus 9 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren o görseller:
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda
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    OnePlus'ın önümüzdeki yıl duyuracağı amiral gemisi OnePlus 9 Pro'nun render görselleri sızdırıldı. Sektörün önemli duyumcularından Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tarafından paylaşılan görseller, telefonun tasarımını ortaya koyuyor. 

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    OnePlus 9 Pro tasarımı

    Paylaşılan görseller, OnePlus 9 Pro'nun delikli bir ekran üzerine kurulacağını gösteriyor. 6.7 inç büyüklüğünde olacağı söylenen bu ekran, OnePlus 8T'nin aksine kavisli bir yapıda olacak. Dolayısıyla ön taraftan bakıldığında, OnePlus 9 Pro'nun selefi OnePlus 8 Pro'yu andıracağını söyleyebiliriz.

    OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda
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    İşbu arka tarafa geldiğinde ise OnePlus 8T'deki kamera tasarımına benzer, dikdörtgen şeklinde bir kamera düzeni kendini gösteriyor. Kamera kurulumunun içerisinde dört adet lens bulunuyor ancak kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

    Genel tasarım hatları itibariyle OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T'den izler taşıyan OnePlus 9 Pro'nun önümüzdeki yıl mart ayında duyurulması bekleniyor.

    OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    carman (Aziz Carman) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    one plus 7 pro kullanıyorum delik ekrandan dolayı 8 e geçemedim şimdide bu iğrenç arka tasarımla gelirse başka marka bulmam gerekecek
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