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    OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor

    Etkileyici bir Hasselblad kamerası ile gelecek olan OnePlus 9 serisi için davetiyeler de yayınlandı. Büyük bir Ar-Ge hamlesi başlatan OnePlus artık kamera tarafında da iddialı.
    08 Mart 2021, 21:00 (19 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor
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    OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 9 için etkinlik tarihi belli oldu. OnePlus ayrıca HasselBlad ile olan ortaklığı da resmi olarak duyurdu. Böylece iddialar da doğrulamış oldu.

    OnePlus 9 serisi neler sunacak?

    23 Mart tarihinde tanıtılacak olan OnePlus 9 serisi yanında firma Hasselblad ile olan ortaklığını da duyuracak. DJI’ın satın alması sonrasında zaten Çinli bir iştirak haline gelen Hasselblad markası Zeiss ve Leica’nın ardından pazarda üst seviye kameralara imza atacak.

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    OnePlus’ın Ar-Ge çalışmaları için 150 milyon dolar bütçe ayırdığı ifade ediliyor. ABD ve Japonya’da 4 farklı Ar-Ge merkezi bu bütçe ile fonlanacak. Hasselblad ile birlikte 3 yıl ortaklık yapacak olan OnePlus firması Hasselblad Camera for Mobile adıyla ilk ürününü OnePlus 9 serisinde karşımıza çıkaracak.

    Hasselblad Camera for Mobile kamera tarafında bir takım iyileştirmeler barındırıyor. Doğal renk kalibrasyonu, ISO ayarları, beyaz dengesi, pozlama gibi optimizasyonlar Hasselblad’ın yazılımı temelinde yükselecek. Pro modunda kullanıcıların hassas manuel ayarlar yapabileceği de belirtiliyor.

    OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor
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    OnePlus 9 Pro modelinde 120Hz ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj, 6.78 inçlik kavisli ekran gibi detaylar sızdırılmıştı. OnePlus 9 modelinde ise farklı olarak 6.55 inçlik düz ekran ve daha düşük kamera özellikleri bekleniyor. Bunların yanında OnePlus 9 Lite adında maliyete oynayan bir model daha olacak. Seride 12-bit RAW çıktı, 140 derecelik görüş, serbest form lens ve T-lens hızlı odaklama teknolojisi gibi ayrıntılar yer alacak.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_9_series_launch_confirmed_for_march_23-news-48093.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    G glumerna (hiko baba) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomiden telefon nasıl yapılır öğrenmişler biraz düzgün lens geliyor sonunda. Seneye de hoparlörü adam gibi takarlar 2022de alınır 😂😂
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    D dodofran 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    her zaman t serilerini daha iyi ve samimi bulmuşumdur. düz olanı almayın 9t bekleyin.
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    Bori Khan (Volkan Akant) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    telefona ihtiyac var 9 ve 9 pronun gelmesi bile 2-3 ay bulur belki daha fazla, 9t çıkması 1 yılı bulur.
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    Bori Khan (Volkan Akant) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    23 martta lansman olursa çıkışı ülkemize gelmesi ne zamanı bulur.
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    KalemKolik (kadir ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke yeni nesil 125w hızlı şarj olsaydı.
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