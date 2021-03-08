OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor

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OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 9 için etkinlik tarihi belli oldu. OnePlus ayrıca HasselBlad ile olan ortaklığı da resmi olarak duyurdu. Böylece iddialar da doğrulamış oldu.

OnePlus 9 serisi neler sunacak?

23 Mart tarihinde tanıtılacak olan OnePlus 9 serisi yanında firma Hasselblad ile olan ortaklığını da duyuracak. DJI’ın satın alması sonrasında zaten Çinli bir iştirak haline gelen Hasselblad markası Zeiss ve Leica’nın ardından pazarda üst seviye kameralara imza atacak.

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OnePlus’ın Ar-Ge çalışmaları için 150 milyon dolar bütçe ayırdığı ifade ediliyor. ABD ve Japonya’da 4 farklı Ar-Ge merkezi bu bütçe ile fonlanacak. Hasselblad ile birlikte 3 yıl ortaklık yapacak olan OnePlus firması Hasselblad Camera for Mobile adıyla ilk ürününü OnePlus 9 serisinde karşımıza çıkaracak.

Hasselblad Camera for Mobile kamera tarafında bir takım iyileştirmeler barındırıyor. Doğal renk kalibrasyonu, ISO ayarları, beyaz dengesi, pozlama gibi optimizasyonlar Hasselblad’ın yazılımı temelinde yükselecek. Pro modunda kullanıcıların hassas manuel ayarlar yapabileceği de belirtiliyor.

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OnePlus 9 Pro modelinde 120Hz ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj, 6.78 inçlik kavisli ekran gibi detaylar sızdırılmıştı. OnePlus 9 modelinde ise farklı olarak 6.55 inçlik düz ekran ve daha düşük kamera özellikleri bekleniyor. Bunların yanında OnePlus 9 Lite adında maliyete oynayan bir model daha olacak. Seride 12-bit RAW çıktı, 140 derecelik görüş, serbest form lens ve T-lens hızlı odaklama teknolojisi gibi ayrıntılar yer alacak.

https://www.gsmarena.com/oneplus_9_series_launch_confirmed_for_march_23-news-48093.php

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