OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için stabil Android 13 güncellemesi: İşte yenilikler!

Tam Boyutta Gör OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ikilisi artık yeni Android 13 güncellemesi ile daha işlevsel özelliklere haiz olacak. Öncelikle Android'in beta sürümlerini test eden kişilere dağıtılacak olan bu güncelleme kademeli olarak diğer kullanıcılara da iletilecek.

OnePlus 9 ve 9 Pro için OxygenOS 12 C.44 güncellemesi yayınlandı 9 ay önce eklendi

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ve Android 13 güncellemesi

İlk olarak Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Hindistan'da dağıtılmaya başlanan yeni sürümün dosya ismi yayımlandığı yere göre değişiyor: NE2215_11.F.16 (Kuzey Amerika), LE2113_11.F.16 (Avrupa) ve LE2111_11.F.16 (Hindistan).

Bu dosya isimleri OnePlus 9 için geçerli. OnePlus 9 Pro için yayımlanan Android 13 yazılımının dosya isimleri ise şu şekilde: LE2125_11.F.16 (Kuzey Amerika), LE2123_11.F.16 (Avrupa) ve LE2121_11.F.16 (Hindistan).

Tam Boyutta Gör Yeni bir arayüz tasarımı, gelişmiş verimli performans, sorunsuz ara bağlantı, kişiselleştirilmiş ayarlar, gelişmiş güvenlik önlemleri ve gizliliğin korunması gibi kullanıcıları ilgilendiren parolalarla yola çıkan Android 13'ün bu modellere nasıl bir katkı sağlayacağı aşağıda mevcut.

Deniz mavisi tasarımı

Gözlerin yorulmasını engellemek amacıyla eklendi. Animasyonlar doğal ve canlı bir görünüm eşliğinde yansıtılacak.

Gölge efekti

Güneş ve ayın yönünü gösteren gölge efekti ile gölgeyi yansıtan bir saat eklendi.

Farklı saat dilimleri

Aynı anda farklı saat dilimlerini gösteren bir saat ana ekrana eklendi.

Quantum Animation Engine 4.0

Karmaşık hareketleri tanıyan ve bu hareketlere göre etkileşimler sağlayan yeni bir davranış tanıma özelliği eklendi.

Yeni görsel deneyim

Arayüz katmanları daha net ve daha şık bir görsel deneyim için yeniden tasarlandı.

Doğal ve sezgisel görünüm

Animasyonların daha doğal ve daha sezgisel görünmelerini sağlamak için onlara gerçek hayattaki fiziksel hareketler entegre edildi.

Bilgi araçları

Bilgiyi ileten ilgili araçlar bilgiye daha kolay ve daha hızlı bir şekilde erişilmesi için yeniden dizayn edildi.

Yazı tipleri

Yazı tiplerinin daha kolay bir şekilde okunması için yeni düzenlemeler yapıldı.

Simgeler

Simgelerin daha kolay bir şekilde algılanabilmesi için renk şeması üzerinde çalışıldı. Çizimlerin içeriği zenginleştirildi.

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Verimlilik ve işlevsellik

Toplantılara katılmak ve toplantılarda not almak için Toplantı Asistanı isimli yeni bir uygulama mevcut. Toplantı srasında gelen bildirimlerin dikkatinizi dağıtmaması için ilgili engelleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ana ekrandaki klasörlerin boyutunu büyütebilirsiniz. Artık tek bir dokunuş ile boyutu büyütülmüş olan bir klasördeki bir uygulamayı açabilir ve bir kaydırma hareketiyle o klasördeki sayfalar arasında gezebilirsiniz.

Müzik dinleme, araç çağırma ve yemek teslimatı işlemleri için kullanılan uygulamalarda Her Zaman Açık Ekran (Always-On-Display) özelliği kullanılabiliyor. Medya söylemseme kontrolü (media playback control) eklendi. Ekran görüntüsü üzerinde bir işlem yapmak için artık daha fazla düzeltme ve işaretleme aracı mevcut.

Ana ekrana araçlar eklemek artık daha kolay ve bu araçlar hakkında görüntülenebilen bilgi türlerini siz seçebiliyorsunuz. Yeni araç çubuğu sayesinde ise uygulamaları bir pencere içerisine yerleştirebiliyor ve onları aynı anda yönetebiliyorsunuz.

Bundan böyle not alırken grafiklerin üzerinde çizimler yapabilirsiniz. Shelf uygulamasına ana ekrandayken aşağı kaydırma işlemi ile ulaşabilirsiniz.

Ara Bağlantı

Cihazlar arasındaki dosyaların aktarım hızı artırıldı ve daha fazla dosya formatı desteklenmeye başladı. Screencast uygulaması içeriği otomatik olarak hedef ekrana uyarlıyor. Kablosuz kulaklık bağlantısının performansı iyileştirildi.

Kişiselleştirme

Always-On-Display özelliği Bitmoji'nin (sanal karakter) geliştirilmesi sayesinde artık daha fazla animasyonda kullanılıyor.

Porte Silüeti özelliğinin geliştirilmesi sayesinde daha fazla çizim aracı ve daha fazla renk kullanılabiliyor. Bu çizimler Always-On-Display ile uyumlu bir şekilde yansıtılabiliyor.

Güvenlik ve gizlilik

Herhangi bir konuşmayı içeren bir ekran görüntüsü otomatik bir biçimde sistem tarafından bulanıklaştırılabiliyor. Bu sistem profil fotoğrafları ile isimleri anında tanıyabiliyor.

Pano verileri artık düzenli bir şekilde temizleniyor. Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) özel dosyaların güvenliği için bütün dosyaları şifrelemek için kullanılıyor.

Sağlık

Çocuklar için yeni bir mod mevcut. Bu mod eşliğinde açılan bir tarayıcı uygulaması çocukların kullanabileceği şekilde yeniden dizayn ediliyor ve kullanıma hazır hâle getiriliyor. Ayrıca çocukların gözlerini korumak için de ekranda dikkat dağıtmayan ve gözleri yormayan ögeler yer alıyor.

Performans İyileştirmesi

Telefonun hızını, stabillik durumunu, pil ömrünü ve uygulama deneyimini iyileştirmek için Dynamic Computing Engine (Dinamik Bilgi İşlem Motoru) isimli bir mekanizma eklendi.

Kare hızını (FPS) stabilize etmek ve performans ile güç tüketimini dengelemek için devreye HyperBoost GPA 4.0 sokuldu.

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OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için kararlı Android 13 güncellemesi