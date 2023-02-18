Redmi 12C'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 12C, yakında küresel pazarda da piyasaya sürülecek. 26 Şubat'ta gerçekleşecek MWC 2023'te Xiaomi 13 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen cihazın fiyatı ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

İşte Redmi 12C'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alması beklenen Redmi 12C, 6.71 inç HD+ bir ekrana sahip olacak ve ekran maksimum 500 nite kadar parlaklık sunacak. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera sensörü ve derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın ön tarafında ise 5MP selfie kamerası bulunacak.

Tam Boyutta Gör 10W şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak Redmi 12C, şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olacak. Okyanus Mavisi, Nane Yeşili ve Grafit Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, kutudan Andorid 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak.

Üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olması beklenen cihazın 3GB+64GB varyantı yaklaşık 170 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenirken 4GB+128GB varyantın 200 Euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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