Redmi 12C'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

İşte Redmi 12C'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:
MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alması beklenen Redmi 12C, 6.71 inç HD+ bir ekrana sahip olacak ve ekran maksimum 500 nite kadar parlaklık sunacak. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera sensörü ve derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın ön tarafında ise 5MP selfie kamerası bulunacak.
Üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olması beklenen cihazın 3GB+64GB varyantı yaklaşık 170 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenirken 4GB+128GB varyantın 200 Euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah