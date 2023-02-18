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    Redmi 12C'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

    MediaTek Helio G85 güç alacak Redmi 12C'nin 26 Şubat'ta küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte şirketin en uygun fiyatlı cihazlarından biri olması beklenen Redmi 12C'nin detayları:
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    Redmi 12C'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 12C, yakında küresel pazarda da piyasaya sürülecek. 26 Şubat'ta gerçekleşecek MWC 2023'te Xiaomi 13 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen cihazın fiyatı ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

    İşte Redmi 12C'nin beklenen özellikleri ve fiyatı: 

    MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alması beklenen Redmi 12C, 6.71 inç HD+ bir ekrana sahip olacak ve ekran maksimum 500 nite kadar parlaklık sunacak. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera sensörü ve derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın ön tarafında ise 5MP selfie kamerası bulunacak.

    Redmi 12C'nin küresel lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    10W şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak Redmi 12C, şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olacak. Okyanus Mavisi, Nane Yeşili ve Grafit Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, kutudan Andorid 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak. 

    Üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olması beklenen cihazın 3GB+64GB varyantı yaklaşık 170 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenirken 4GB+128GB varyantın 200 Euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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