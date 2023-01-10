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    OnePlus Ace 2 onaylandı: İşte özellikleri

    OnePlus tarafından yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 2 özellikleri belli oldu. Çin ve küresel pazarda satışa çıkacak telefon neler sunuyor? İşte detaylar
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    OnePlus Ace 2 onaylandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bütçe odaklı ve amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile pazarda büyük bir başarı kaydeden OnePlus, OnePlus 11'in ardından ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürecek. Bu bağlamda marka, OnePlus Ace modelinin halefi olacak OnePlus Ace 2 üzerinde çalışmalara başladı. Bugün uzun bir süredir gündemde olan cihazın kilit özellikleri belli oldu. 

    OnePlus Ace 2 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre OnePlus Ace 2, Hindistan dahil olmak üzere birçok pazarda OnePlus 11R olarak adlandırılacak. Ayrıca sertifika veri tabanı, yeni akıllı telefonun tıpkı OnePlus 11 gibi 100W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil ile geleceğini doğruluyor. Buna ek olarak OnePlus Ace 2, ön tarafında 6,7 inç boyutlarında FHD+ 120 Hz AMOLED panele ev sahipliği yapacak.

    Küresel pazara OnePlus 11R olarak geliyor

    Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus Ace 2'nin 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 50 MP ana kameranın eşlik ettiği üçlü bir sensör tasarımı, ön tarafında ise 16MP veya 32MP çözünürlüğünde selfie sensörü bulunacak. 

    Ayrıca sızıntılar, yeni akıllı telefon Çin'de Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkış yapacağını gösteriyor. Ancak küresel pazarda muhtemel olarak OxygenOS 13 işletim sistemi ile desteklenecek.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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