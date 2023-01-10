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    Amiral gemisi Xiaomi 13S Ultra için çıkış tarihi paylaşıldı

    Amiral gemisi Xiaomi 13S Ultra modeliyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Peki çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunacak? İşte Xiaomi 13S Ultra'nın özellikleri ve çıkış tarihi
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    Amiral gemisi Xiaomi 13S Ultra için çıkış tarihi paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 13 ailesini tanıtan Xiaomi, seriye amiral gemisi bir model daha ekleyecek. Bu bağlamda firma, Leica ortaklığının bir parçası olarak Xiaomi 13S Ultra modeli üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün paylaşılan sızıntılar, yaklaşan telefonun çıkış tarihini gün yüzüne çıkardı. 

    Xiaomi 13S Ultra çıkış tarihi sızdırıldı

    Bildirilenlere göre Xiaomi 13S Ultra, bu yıl 27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtılacak. Bununla birlikte yeni amiral gemisi telefonun, Xiaomi 13 Pro’da karşımıza çıkan 1 inçlik ana sensörü korumasıve herkesi şaşırtacak yeni bir periskop kameraya ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu tasarıma ise 50MP çözünürlüğünde dört sensör eşlik edecek.

    Esasen Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olarak piyasaya sürülecek Xiaomi 13S Ultra, QHD+ ekran ve kaputun altında bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yaklaşmakta olan telefon hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda ve MWC 2023'e yaklaştıkça, daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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