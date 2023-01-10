Amiral gemisi Xiaomi 13S Ultra için çıkış tarihi paylaşıldı

Xiaomi 13S Ultra çıkış tarihi sızdırıldı
Bildirilenlere göre Xiaomi 13S Ultra, bu yıl 27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtılacak. Bununla birlikte yeni amiral gemisi telefonun, Xiaomi 13 Pro’da karşımıza çıkan 1 inçlik ana sensörü korumasıve herkesi şaşırtacak yeni bir periskop kameraya ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu tasarıma ise 50MP çözünürlüğünde dört sensör eşlik edecek.
Esasen Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olarak piyasaya sürülecek Xiaomi 13S Ultra, QHD+ ekran ve kaputun altında bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yaklaşmakta olan telefon hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda ve MWC 2023'e yaklaştıkça, daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..