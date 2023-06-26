OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB fiziksel RAM'e sahip ilk akıllı telefon olabilir

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OnePlus Ace 2 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station'a göre cihaz 24 GB fiziksel RAM'e sahip ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürülecek. Bu açıdan daha önce piyasada piyasaya sürülen tüm amiral gemilerini geride bırakacak.

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Çinli kaynak bu miktarın ek sanal bellek yoluyla elde edilmeyeceğini özellikle vurguladı. Yani işin içinde herhangi bir yazılım teknolojisi olmadan 24 GB RAM sunacak. Bununla birlikte akıllı telefonun en üst konfigürasyonunda 1TB depolama alanına yer verileceği bildirildi.

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Geri sayım başladı

OnePlus Ace 2 Pro'nun diğer özellikleri zaten daha önce ortaya çıkmıştı. Buna göre cihaz Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç OLED ekran, 50 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 150W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek.

OnePlus Ace 2 Pro'nun Temmuz ve Ağustos ayları arasında çıkış yapması bekleniyor.

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OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB RAM'li ilk akıllı telefon olabilir