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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB fiziksel RAM'e sahip ilk akıllı telefon olabilir

    OnePlus markası önümüzdeki aylarda Ace 2 Pro modelini piyasaya sürecek. Çin'in en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri cihazın 24 GB fiziksel RAM'e sahip dünyanın ilk telefonu olacağını açıkladı.
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    OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB RAM'li ilk akıllı telefon olabilir Tam Boyutta Gör

    OnePlus Ace 2 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station'a göre cihaz 24 GB fiziksel RAM'e sahip ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürülecek. Bu açıdan daha önce piyasada piyasaya sürülen tüm amiral gemilerini geride bırakacak.

    Çinli kaynak bu miktarın ek sanal bellek yoluyla elde edilmeyeceğini özellikle vurguladı. Yani işin içinde herhangi bir yazılım teknolojisi olmadan 24 GB RAM sunacak. Bununla birlikte akıllı telefonun en üst konfigürasyonunda 1TB depolama alanına yer verileceği bildirildi.

    OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB RAM'li ilk akıllı telefon olabilir Tam Boyutta Gör

    Geri sayım başladı

    OnePlus Ace 2 Pro'nun diğer özellikleri zaten daha önce ortaya çıkmıştı. Buna göre cihaz Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç OLED ekran, 50 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 150W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek.

    OnePlus Ace 2 Pro'nun Temmuz ve Ağustos ayları arasında çıkış yapması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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