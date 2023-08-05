OnePlus Ace 2 Pro'nun özellikleri onaylandı: İşte muhtemel tasarım

İşte OnePlus Ace 2 Pro'nun onaylanan özellikleri:
OnePlus, yaklaşmakta olan amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlarıyla 8GB varyantını ortadan kaldırma sözü vermişti ve görünen o ki sözünde duruyor. Çünkü OnePlus tarafından paylaşılan tanıtım görseli, OnePlus Ace 2 Pro'nun temel varyantını 12GB RAM ile donatacağını doğruladı. Şirket, yaklaşmakta olan cihazın ayrıca 16GB ve 24GB RAM varyantlarınında satışa sunulacağını belirtti. Böylece OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB fiziksel RAM'e sahip ilk akıllı telefon olabilir.
Adreno 740 GPU, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak cihaz, PDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşecek. Optik Görüntü Sabitleme özellikli 50MP Sony IMX 890 ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz, 150W ve 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5000 mAh batarya ile kutudan çıkacak.
Şirket ayrıca, OnePlus Ace 2 Pro'nun oyun oynamak için sektöre özel bir özellikle donatılacağını ima ediyor. Çünkü paylaşılan bir başka teaser, yaklaşmakta olan akıllı telefonun oyunları yüksek kare hızı ve çözünürlükte oynayabileceğini göstermekte.Kaynakça https://weibo.com/6048569942/NcSoxkncB https://www.mysmartprice.com/gear/oneplus-ace-2-pro-confirmed-specifications-ahead-of-august-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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