OnePlus Ace 3 Pro, pil canavarı olacak

6100 mAh batarya ile geliyor
Daha önce OnePlus Ace 3 Pro’nun çok büyük bataryaya sahip olacağı iddia edilmişti. DCS, o zaman bir kapasite belirtmemiş, başka kaynaklar 100w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh kapasiteli olacağını paylaşmıştı. Şimdi DCS de telefonun 6000 mAh bataryaya sahip olacağını söylüyor. Telefon, her biri 2970 mAh kapasiteli çift hücreli bataryaya sahip olacak. Toplamda 5940 mAh etse de markanın bunu 6100 mAh olarak pazarlayacağı iddia ediliyor.
OnePlus Ace 3 Pro beklenen özellikleri
OnePlus Ace 3 Pro, yalnızca bataryasıyla dikkat çeken bir telefon olmayacak; Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 6.000 nit parlaklık, 1.5K çözünürlüğüne ulaşan BOE S1 OLED 8T LTPO ekranıyla da dikkat çeken bir akıllı telefon olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.