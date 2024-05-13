Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 3 serisi şu anda iki modelden oluşuyor: Ace 3 ve Ace 3V. Yılın üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen Ace 3 Pro modeliyle serinin tamamlanacağı söyleniyor. Digital Chat Station’ın (DCS), paylaşımına göre OnePlus Ace 3 Pro, şimdiye kadar çıkmış en yüksek bataryalı OnePlus telefon olacak. Telefon, devasa bir bataryayla geliyor.

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6100 mAh batarya ile geliyor

Daha önce OnePlus Ace 3 Pro’nun çok büyük bataryaya sahip olacağı iddia edilmişti. DCS, o zaman bir kapasite belirtmemiş, başka kaynaklar 100w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh kapasiteli olacağını paylaşmıştı. Şimdi DCS de telefonun 6000 mAh bataryaya sahip olacağını söylüyor. Telefon, her biri 2970 mAh kapasiteli çift hücreli bataryaya sahip olacak. Toplamda 5940 mAh etse de markanın bunu 6100 mAh olarak pazarlayacağı iddia ediliyor.

OnePlus Ace 3 Pro beklenen özellikleri

OnePlus Ace 3 Pro, yalnızca bataryasıyla dikkat çeken bir telefon olmayacak; Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 6.000 nit parlaklık, 1.5K çözünürlüğüne ulaşan BOE S1 OLED 8T LTPO ekranıyla da dikkat çeken bir akıllı telefon olacak.

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OnePlus Ace 3 Pro, pil canavarı olacak