OnePlus Ace 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı

OnePlus Ace 3 Pro, ikinci nesil Tiangong soğutma sistemiyle geliyor. Telefon, markanın VC soğutma performasında %40’a yakın iyileşme sağladığını iddia ettiği 9126 mm²’lik ultra geniş buhar odasına sahip. Ayrıca ısı iletimini %70 oranında artırmak için sektörde ilk olduğu belirtilen 2K süperkritik grafit kullanıyor. Bu geliştirmeler, uzun süreli mobil oyun oynayanlar için önemli.
OnePlus Ace 3 Pro, düşük sıcaklıklı havacılık alüminyum çerçeveye sahip. Telefon ayrıca hassas sıcaklık düzenlemek için yeni yapay zeka destekli sıcaklık kontrol yönetim sistemine sahip. 24GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. OnePlus, kullanıcıların popüler mobil oyunlardan Honor of Kings’te en yüksek grafik ayarları ve 5G açıkken altı saat boyunca 120 fps hızda istikrarlı oyun deneyimi yaşayacaklarını iddia ediyor. Kullanıcıların oyun oynarken çoklu görevleri de sorunsuz bir şekilde yerine getireceği, herhangi bir performans düşüşü olmadan arama yapabileceklerini söylüyor.
OnePlus, 27 Haziran’da Ace 3 Pro ile birlikte OnePlus Watch 2, OnePlus Pad Pro ve yeni 100W Super Flash Power Bank gibi başka ürünleri de tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.