Tam Boyutta Gör OnePlus, 27 Haziran’da planladığı etkinlikte öncesinde Ace 3 Pro’nun teknik detaylarını paylaştı. OnePlus Ace 3 Pro modeli, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 24GB RAM 1TB’a kadar depolama alanıyla gelecek.

OnePlus Ace 3 Pro pil süresiyle rekor kırabilir: İşte nedeni 6 gün önce eklendi

OnePlus Ace 3 Pro, ikinci nesil Tiangong soğutma sistemiyle geliyor. Telefon, markanın VC soğutma performasında %40’a yakın iyileşme sağladığını iddia ettiği 9126 mm²’lik ultra geniş buhar odasına sahip. Ayrıca ısı iletimini %70 oranında artırmak için sektörde ilk olduğu belirtilen 2K süperkritik grafit kullanıyor. Bu geliştirmeler, uzun süreli mobil oyun oynayanlar için önemli.

OnePlus Ace 3 Pro, düşük sıcaklıklı havacılık alüminyum çerçeveye sahip. Telefon ayrıca hassas sıcaklık düzenlemek için yeni yapay zeka destekli sıcaklık kontrol yönetim sistemine sahip. 24GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. OnePlus, kullanıcıların popüler mobil oyunlardan Honor of Kings’te en yüksek grafik ayarları ve 5G açıkken altı saat boyunca 120 fps hızda istikrarlı oyun deneyimi yaşayacaklarını iddia ediyor. Kullanıcıların oyun oynarken çoklu görevleri de sorunsuz bir şekilde yerine getireceği, herhangi bir performans düşüşü olmadan arama yapabileceklerini söylüyor.

OnePlus, 27 Haziran’da Ace 3 Pro ile birlikte OnePlus Watch 2, OnePlus Pad Pro ve yeni 100W Super Flash Power Bank gibi başka ürünleri de tanıtması bekleniyor.

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OnePlus Ace 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı