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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 3 Pro'nun ilk görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı

    OnePlus'ın yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefon ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görüntü OnePlus Ace 3 Pro isimli modelin tasarımını ve iki renk seçeneğini gözler önüne seriyor.

    OnePlus Ace 3 Pro'nun ilk görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi OnePlus bildiğiniz üzere yakında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkaracak. OnePlus Ace 3 Pro adı altında piyasaya sürülecek cihazın ilk render görüntüleri internete düştü. Sızıntı, Çinli sosyal ağ Weibo'dan geliyor.

    Yayınlanan görselde de görebileceğiniz gibi OnePlus Ace 3 Pro, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun arka panelinde üç sensör ve LED flaş içeren oldukça büyük bir kamera modülüne yer verilmiş. Gelelim diğer detaylara.

    OnePlus Ace 3 Pro'nun ilk görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    OnePlus Ace 3 Pro neler sunacak?

    Aktarılan bilgilere göre cihaz 1.5 çözünürlük ve DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip kavisli OLED ekran taşıyacak. Bununla birlikte Adreno GPU barındıran Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle geleceğine dair söylentiler de var.

    Daha önce OnePlus Ace 3 Pro'nun 100W hızlı şarj destekli 6.100 mAh pil, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile sunulacağı bildirilmişti. Akıllı telefonun duyuru tarihi henüz belli değil ancak önümüzdeki haftalarda çıkış yapması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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