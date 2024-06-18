2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi OnePlus bildiğiniz üzere yakında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkaracak. OnePlus Ace 3 Pro adı altında piyasaya sürülecek cihazın ilk render görüntüleri internete düştü. Sızıntı, Çinli sosyal ağ Weibo'dan geliyor.

Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Yayınlanan görselde de görebileceğiniz gibi OnePlus Ace 3 Pro, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun arka panelinde üç sensör ve LED flaş içeren oldukça büyük bir kamera modülüne yer verilmiş. Gelelim diğer detaylara.

Tam Boyutta Gör

OnePlus Ace 3 Pro neler sunacak?

Aktarılan bilgilere göre cihaz 1.5 çözünürlük ve DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip kavisli OLED ekran taşıyacak. Bununla birlikte Adreno GPU barındıran Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle geleceğine dair söylentiler de var.

Daha önce OnePlus Ace 3 Pro'nun 100W hızlı şarj destekli 6.100 mAh pil, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile sunulacağı bildirilmişti. Akıllı telefonun duyuru tarihi henüz belli değil ancak önümüzdeki haftalarda çıkış yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Ace 3 Pro'nun ilk görüntüsü yayınlandı: İşte tasarımı