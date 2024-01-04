2024'ün ilk OnePlus telefonu Ace 3 tanıtıldı: İşte OnePlus Ace 3 özellikleri

OnePlus Ace 3, Çin’de tanıtıldı ancak OnePlus 12R olarak 23 Ocak’ta küresel pazarda da satışa sunulacak. Snapdragon 8 Gen 2, 1TB’a kadar depolama, 100w şarj gibi fiyatına göre güzel özelliklerle geliyor. OnePlus Ace 3 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Vivo'dan 6G araştırması: 6G neleri değiştirecek? 1 gün önce eklendi

OnePlus Ace 3, Ace 2 ve Ace 2 Pro gibi OnePlus’ın Ace marka telefonları ve numaralı amiral gemisi modelleriyle benzer tasarım dilini kullanıyor. Telefonun önünde ortalanmış delik çentik, kavisli gelen kenarlar dikkat çekiyor. 6.7 inç büyüklüğünde bir OLED panele bakıyoruz. BOE’nin sağladığı OLED ProXDR panel, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık, 10 bir renk sunuyor. Ekran, ayrıca en iyi oyun deneyimi için optimize edilmiş. Arkada üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 50MP Sony IMX890 sensörünü taşıyan ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 16MP ancak sensör bilgisi paylaşılmadı.

OnePlus Ace 3, OnePlus 11 ile aynı işlemciyi taşıyor. 5500 mAh batarya ile gelen ilk Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon olduğunu belirtelim. Telefon, 100w kablolu şarj hızı sunarken, kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile gelen telefon, 16GB’a kadar RAM (LPDDR5x), 1TB’a kadar depolama sunuyor.

OnePlus Ace 3 fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 3, siyah, mavi ve rose gold olmak üzere üç renk seçeneğiyle 8 Ocak’ta satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı; 366 dolar. Bellek ve depolama alanına göre OnePlus Ace 3 fiyatlandırması şu şekilde:

12GB RAM + 256 GB : 366 dolar

: 366 dolar 16GB RAM + 512 GB : 422 dolar

: 422 dolar 16GB RAM + 1TB: 492 dolar

OnePlus Ace 3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, LTPO AMOLED

: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP Sony IMX890 f/1.8 + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 2MP Howe OV02B f/2.4

: 50MP Sony IMX890 f/1.8 + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 2MP Howe OV02B f/2.4 Ön kamera : 16MP Samsung S5K3P9 f/2.4

: 16MP Samsung S5K3P9 f/2.4 Batarya : 5500 mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj

: 5500 mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : Android 14, ColorOS 14

: Android 14, ColorOS 14 Diğer : Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör Boyut ve ağırlık: 163.3 x 75.3 x 8.8mm, 207 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

OnePlus Ace 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı