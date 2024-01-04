2024'ün ilk OnePlus telefonu Ace 3 tanıtıldı: İşte OnePlus Ace 3 özellikleri

OnePlus Ace 3, Ace 2 ve Ace 2 Pro gibi OnePlus’ın Ace marka telefonları ve numaralı amiral gemisi modelleriyle benzer tasarım dilini kullanıyor. Telefonun önünde ortalanmış delik çentik, kavisli gelen kenarlar dikkat çekiyor. 6.7 inç büyüklüğünde bir OLED panele bakıyoruz. BOE’nin sağladığı OLED ProXDR panel, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık, 10 bir renk sunuyor. Ekran, ayrıca en iyi oyun deneyimi için optimize edilmiş. Arkada üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 50MP Sony IMX890 sensörünü taşıyan ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 16MP ancak sensör bilgisi paylaşılmadı.
OnePlus Ace 3, OnePlus 11 ile aynı işlemciyi taşıyor. 5500 mAh batarya ile gelen ilk Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon olduğunu belirtelim. Telefon, 100w kablolu şarj hızı sunarken, kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile gelen telefon, 16GB’a kadar RAM (LPDDR5x), 1TB’a kadar depolama sunuyor.
OnePlus Ace 3 fiyatı
- 12GB RAM + 256 GB: 366 dolar
- 16GB RAM + 512 GB: 422 dolar
- 16GB RAM + 1TB: 492 dolar
OnePlus Ace 3 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP Sony IMX890 f/1.8 + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 2MP Howe OV02B f/2.4
- Ön kamera: 16MP Samsung S5K3P9 f/2.4
- Batarya: 5500 mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör
- Boyut ve ağırlık: 163.3 x 75.3 x 8.8mm, 207 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.