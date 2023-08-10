OnePlus, dokunmatik ekranların en büyük sorunlarından birini çözüyor

Tam Boyutta Gör Mevcut akıllı telefonların ekranları oldukça hassas; sağanak yağmur bir yana ıslak elle kullanmak neredeyse imkansız hale geliyor. OnePlus’ın bunu değiştirecek bir çözümü var. OnePlus Ace 2 Pro’nun ekranı yağmurdan etkilenmeyecek, dokunmatikle ilgili aksaklıklar yaşatmayacak.

OnePlus Ace 2 Pro'nun özellikleri onaylandı: İşte tasarımı 5 gün önce eklendi

Sağanak yağmurdan etkilenmeyen ekran

Şirket, Rain Water Touch olarak adlandırdığı özelliği uygulamalı olarak da gösterdi. Videoda OnePlus Ace 2 Pro ile Apple iPhone 14 Pro yan yana görüntüleniyor. Cihazlara yağmur, su püskürtülürken ekran kilidini açmaya çalışan birini görüyoruz. Yağmur senaryosunda, Apple’ın telefonu birkaç hatalı dokunuştan sonra parola ekranını gösterirken, OnePlus’ın telefonu daha ilk girişte ekran kilidini başarılı bir şekilde aşıyor. Su püskürtme senaryosunda, OnePlus telefon tek seferde aramayı yanıtlarken, iPhone 14 Pro birkaç denemeden sonra arama yanıtlama ekranını geçebiliyor. Son olarak, iPhone 14 Pro, galerideki fotoğrafları görüntülerken de sorun yaşatıyor.

OnePlus, günümüz dokunmatik ekranlarla ilgili en can sıkıcı sorunlardan birini çözmüş gibi görünüyor. OnePlus, yeni telefonunu önümüzdeki hafta Çin’de tanıtacak. Telefonun başka isimle küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

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OnePlus, dokunmatik ekranların sorunlarından birini çözüyor