OnePlus, hızlı şarj ve oyun odaklı bir akıllı telefon çıkaracak: OnePlus Ace

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, OnePlus'ın piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefon hakkında bazı önemli detaylar paylaştı. Şirket cihazda yeni bir isim kullanabilir.

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Söz konusu modelin OnePlus Ace adı altında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Ace ismi size tanıdık gelmiş olabilir zira kardeş firma Oppo'nun bu takıya sahip Reno Ace ve Ace 2 olmak üzere iki akıllı telefonu var. Görünüşe bakılırsa Ace ismi artık OnePlus tarafından kullanılacak.

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Neler biliyoruz?

Gelen bilgiler cihazın hızlı şarj ve oyun odaklı bir model olacağı yönünde. Kaynaklar, OnePlus Ace'in Realme GT Neo 3'ü temel alacağını söylüyor. Akıllı telefon MediaTek'in Dimensity 8100 yonga setiyle gelebilir.

OnePlus Ace'in internete sızdırılan görüntüleri delikli ekran taşıyacağını gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç FullHD+ AMOLED ekran, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 150W şarj destekli 4.500 mAh pil gibi bilgiler de var.

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OnePlus, hızlı şarj ve oyun odaklı bir akıllı telefon çıkaracak