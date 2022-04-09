Vivo Y21G piyasaya sürüldü! İşte özellikleri

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Aylar önce karşımıza çıkan Vivo Y21 şimdi farklı bir versiyonu ile karşımıza çıkıyor. Bugün piyasaya sürülen Vivo Y21G fiyatı ve özellikleri ile tam bir f/p ürünü. Gelin Vivo Y21G'nin özelliklerine yakından bakalım.

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Vivo Y21G 5000mAh bataryaya sahip

Vivo yeni telefonu Vivo Y21G'yi bugün piyasaya sürdü. MediaTek Helio G70 yonga setinden güç alan Vivo Y21G, bu işlemciyi 4GB RAM belleği ile destekliyor. 64GB depolamaya sahip olan cihaz, aynı zamanda bir adet microSD kart desteğine sahip. Bu sayede daha geniş depolama alanı sağlamaya imkan sunuyor.

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Ön tarafında 6,5 inç büyüklüğünde bir LCD ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 720p çözünürlük sunuyor. Yine ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 13MP + 2MP'lik ikili arka kamera grubuna sahip. İçerisinde 5000mAh'lik büyük bir bataryayı da barındıran Vivo Y21G, 18W hızlı şarj desteği ile hızlı olmasa da yeterli sürede bataryasını doldurabiliyor. Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 işletim sistemi ile çalışan cihaz mavi ve gümüş renk seçeneklerine sahipken, fiyatı ise 185 Dolar olarak belirlenmiş.

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