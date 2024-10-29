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    Kablosuz şarj desteği ile gelecek OnePlus Open 2'nin özellikleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın yeni nesil katlanabilir telefonu OnePlus Open 2'nin özellikleri, yakın zamanlı bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. İşte kablosuz şarj desteği ile öne çıkan cihazın detayları:
    OnePlus Open 2'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu OnePlus Open 2, sızıntılara göre rakiplerini geride bırakacak özelliklere sahip olacak. Özellikle batarya kapasitesi ve kablosuz şarj desteği ile dikkat çeken cihaz, selefinin başarısını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

    İşte OnePlus Open 2'nin beklenen özellikleri:

    Weibo'da yapılan yeni bir paylaşıma göre OnePlus Open 2, oldukça büyük bir 5.700 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Selefinde bulunan 4.805 mAh kapasitesinin oldukça üzerinde yer alan cihaz, batarya konusunda kullanıcıların beğenisini kazanabilir. Ayrıca serinin ilk modelinin en büyük eksiklerinden biri olan kablosuz şarj desteği de nihayet OnePlus Open 2'de kullanıcılarla buluşacak.

    OnePlus Open 2'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ultra ince tasarımı ile OnePlus Open 2, Pixel 9 Pro Fold'u geride bırakabilir ve hatta inceliğiyle dikkat çeken Honor Magic V3 ile rekabet edebilir. Bu başarının arkasında, Honor'un Magic V3 modelinde kullandığına benzer silikon-karbon batarya teknolojisi gibi yenilikçi çözümlerin yer alabileceği düşünülüyor.

    Sızıntılar ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacağını ve üç adet 50MP kamera ile geleceğini gösteriyor. Özel tasarım bir USB-C bağlantı noktasının da cihazda yer alacağı belirtiliyor. OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon denemesi olan OnePlus Open, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en iyi katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor. Devam modeli OnePlus Open 2'nin ise bu başarıyı daha da ileriye taşıması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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