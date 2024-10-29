Kablosuz şarj desteği ile gelecek OnePlus Open 2'nin özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu OnePlus Open 2, sızıntılara göre rakiplerini geride bırakacak özelliklere sahip olacak. Özellikle batarya kapasitesi ve kablosuz şarj desteği ile dikkat çeken cihaz, selefinin başarısını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

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İşte OnePlus Open 2'nin beklenen özellikleri:

Weibo'da yapılan yeni bir paylaşıma göre OnePlus Open 2, oldukça büyük bir 5.700 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Selefinde bulunan 4.805 mAh kapasitesinin oldukça üzerinde yer alan cihaz, batarya konusunda kullanıcıların beğenisini kazanabilir. Ayrıca serinin ilk modelinin en büyük eksiklerinden biri olan kablosuz şarj desteği de nihayet OnePlus Open 2'de kullanıcılarla buluşacak.

Tam Boyutta Gör Ultra ince tasarımı ile OnePlus Open 2, Pixel 9 Pro Fold'u geride bırakabilir ve hatta inceliğiyle dikkat çeken Honor Magic V3 ile rekabet edebilir. Bu başarının arkasında, Honor'un Magic V3 modelinde kullandığına benzer silikon-karbon batarya teknolojisi gibi yenilikçi çözümlerin yer alabileceği düşünülüyor.

Sızıntılar ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacağını ve üç adet 50MP kamera ile geleceğini gösteriyor. Özel tasarım bir USB-C bağlantı noktasının da cihazda yer alacağı belirtiliyor. OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon denemesi olan OnePlus Open, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en iyi katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor. Devam modeli OnePlus Open 2'nin ise bu başarıyı daha da ileriye taşıması bekleniyor.

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