Kablosuz şarj desteği ile gelecek OnePlus Open 2'nin özellikleri ortaya çıktı

İşte OnePlus Open 2'nin beklenen özellikleri:
Weibo'da yapılan yeni bir paylaşıma göre OnePlus Open 2, oldukça büyük bir 5.700 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Selefinde bulunan 4.805 mAh kapasitesinin oldukça üzerinde yer alan cihaz, batarya konusunda kullanıcıların beğenisini kazanabilir. Ayrıca serinin ilk modelinin en büyük eksiklerinden biri olan kablosuz şarj desteği de nihayet OnePlus Open 2'de kullanıcılarla buluşacak.
Sızıntılar ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacağını ve üç adet 50MP kamera ile geleceğini gösteriyor. Özel tasarım bir USB-C bağlantı noktasının da cihazda yer alacağı belirtiliyor. OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon denemesi olan OnePlus Open, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en iyi katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor. Devam modeli OnePlus Open 2'nin ise bu başarıyı daha da ileriye taşıması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu