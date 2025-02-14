Katlanabilir Oppo Find N5'in videosu yayınlandı: Normal bir telefon kadar ince ve hafif!

iPhone 16 Pro Max ile aynı ağrılıkta
Açık haldeyken 3,7 mm kalınlığa sahip olacağı söylenen telefon, ultra ince gövdesiyle sınırları zorluyor. Öyle ki, USB-C portunun zorlukla kasaya sığdırılabildiği belirtiliyor. Oppo Find N5, inceliğinin yanında hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Sadece 229 gr ağırlığa sahip olan telefon, iPhone 16 Pro Max'ten sadece 2 gr daha ağır. Üç farklı renkte satışa sunulacak olan telefon, kutudan bir adet kılıfla beraber çıkıyor.
Oppo Find N5 neler sunacak?
Oppo Find N5, katlanabilir telefonlar arasında en yüksek su direncine sahip telefon olarak da ön plana çıkıyor. IPX6, IPX8 ve IPX9 derecelendirmelerine sahip olacak olan telefon, yüksek basınçlı su jetlerine dahi koruma sunuyor. Cihaz ayrıca 3D titanyum alaşımlı menteşe ile alüminyum tabanlı katlanabilir telefonlardan daha yüksek dayanıklılığa sahip olacak. Ek olarak telefon, çok düşük katlanma izine sahip olacak.
Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelecek olan Find N5'in 50 MP Hasselblad ana kamera ve 3x optik zumlu 50 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi ile manyetik kablosuz şarj desteğine sahip 5.700 mAh pile sahip olması bekleniyor.
Oppo Find N5, ABD, Avrupa ve Hindistan gibi küresel pazarlarda OnePlus markası altında OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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