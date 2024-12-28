OnePlus Open 2 render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

OnePlus Open 2 render görüntüleri paylaşıldı
Kaçıranlar için OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon denemesi olan OnePlus Open, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en iyi katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor. Devam modeli OnePlus Open 2'nin ise bu başarıyı daha da ileriye taşıması bekleniyor. Paylaşılan render görüntülerine göre, telefonun Hasselblad markasıyla büyük dairesel kamera adasını koruyacağını görüyoruz.
OnePlus Open 2 beklenen özellikler
Daha önce sızdırılan bilgilere göre OnePlus Open 2, bir önceki modele kıyasla daha büyük bir ekran ve 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu da ilk modelin 4.800 mAh'lik bataryasına göre önemli bir iyileştirme olarak görülüyor. Ayrıca ultra ince tasarım, üç adet 50MP kamera ve kablosuz şarj desteği de nihayet OnePlus Open 2'de kullanıcılarla buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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