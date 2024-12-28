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Tam Boyutta Gör OnePlus'ın ikinci nesil katlanabilir telefonu OnePlus Open için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki marka, yakın tarihte OnePlus Open 2'nin varlığını doğrulamıştı. Bugünse yeni akıllı telefonun tasarımını gösteren bir dizi render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, OnePlus Open 2'ye her açıdan ön bakış fırsatı sunuyor.

OnePlus Open 2 render görüntüleri paylaşıldı

Kaçıranlar için OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon denemesi olan OnePlus Open, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en iyi katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor. Devam modeli OnePlus Open 2'nin ise bu başarıyı daha da ileriye taşıması bekleniyor. Paylaşılan render görüntülerine göre, telefonun Hasselblad markasıyla büyük dairesel kamera adasını koruyacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör OnePlus Open 2, selefinden daha büyük ve daha ince olacak. Dahası, katlandığında 10 mm kalınlığında olacağı ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesi ile tanıtılacağı belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, OnePlus Open'ın katlandığında 11,7 mm kalınlığında olduğunu ve yalnızca IPX4 derecesine sahip olduğunu söyleyelim.

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OnePlus Open 2 beklenen özellikler

Daha önce sızdırılan bilgilere göre OnePlus Open 2, bir önceki modele kıyasla daha büyük bir ekran ve 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu da ilk modelin 4.800 mAh'lik bataryasına göre önemli bir iyileştirme olarak görülüyor. Ayrıca ultra ince tasarım, üç adet 50MP kamera ve kablosuz şarj desteği de nihayet OnePlus Open 2'de kullanıcılarla buluşacak.

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OnePlus Open 2 render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı