OnePlus, MWC 2023 için yeni bir konsept telefon hazırlıyor: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi bu yıl düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2023), akıllı telefon üreticileri tarafından yenilikçi ürünler ve teknolojiler sergilenecek. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, OnePlus'ın MWC 2023'te görücüye çıkacak ''OnePlus Concept Two'' isimli yeni bir konsept telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Hatırlayacak olursak OnePlus, üç yıl önce düzenlenen CES 2022 etkinliğinde Mclaren ortaklığı ile geliştirilen ''OnePlus Concept One'' ile karşımıza çıkmıştı. Bilmeyenler için söz konusu telefon, deri dokulu ve siyah şeritlere sahip etkileyici bir tasarımla büyük bir beğeni topladı. Sızıntı kaynağı Max Jambor ise, OnePlus Concept Two'nun teknik özelliklerine değinmedi. Ancak model adını düşünürsek, telefonun ilk sürümü takip edeceğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca günümüz akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere geçiş sürüyor. Bu nedenle OnePlus Concept Two, OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonuna da ışık tutabilir. Zira birçok şirket, konsept tasarımlar ile yeni teknolojiler ve endüstride ilk özellikleri bir araya getiriyor. Ancak tüm bunları öğrenmemiz için 27 Şubat-3 Mart tarihli MWC 2023 etkinliğine kadar beklememiz gerekecek.

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OnePlus, MWC 2023 için yeni bir konsept telefon hazırlıyor